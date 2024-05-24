23 тысячи человек в Украине имеют официальный диагноз ПТСР, - Минздрав
За 2023 год в электронной системе здравоохранения было зарегистрировано более 20 тысяч человек с посттравматическим стрессовым расстройством.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"За 2023 год в электронной системе здравоохранения было 23 тысячи диагнозов", - отметил он.
При этом Ляшко отказался озвучивать отдельную статистику среди военных - она будет обнародована после победы Украины в войне.
Министр отметил, что ПТСР лечится, однако этот процесс не является легким. Поэтому при появлении определенных симптомов необходимо обратиться к психологу или к семейному врачу, чтобы не возникли осложнения.
Он подчеркнул, что лечить посттравматическое стрессовое расстройство гораздо дольше и труднее, чем профилактировать.
"Мы в поисках инновационных методов лечения, и мы в Украине открыты для проведения клинических исследований. Сейчас на базе нашего центра "Лесная поляна" в Пуще Водице начинаем более детально изучать психоделическую терапию и готовы делать клиническую базу для того, чтобы это изучить. Поэтому надо в этом направлении двигаться", - резюмировал министр.
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А нагуя його лікувати коли й з ним тебе визнають здоровим?