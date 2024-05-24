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23 тысячи человек в Украине имеют официальный диагноз ПТСР, - Минздрав

Статистика ПТСР в Україні

За 2023 год в электронной системе здравоохранения было зарегистрировано более 20 тысяч человек с посттравматическим стрессовым расстройством.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За 2023 год в электронной системе здравоохранения было 23 тысячи диагнозов", - отметил он.

При этом Ляшко отказался озвучивать отдельную статистику среди военных - она будет обнародована после победы Украины в войне.

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Министр отметил, что ПТСР лечится, однако этот процесс не является легким. Поэтому при появлении определенных симптомов необходимо обратиться к психологу или к семейному врачу, чтобы не возникли осложнения.

Он подчеркнул, что лечить посттравматическое стрессовое расстройство гораздо дольше и труднее, чем профилактировать.

"Мы в поисках инновационных методов лечения, и мы в Украине открыты для проведения клинических исследований. Сейчас на базе нашего центра "Лесная поляна" в Пуще Водице начинаем более детально изучать психоделическую терапию и готовы делать клиническую базу для того, чтобы это изучить. Поэтому надо в этом направлении двигаться", - резюмировал министр.

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Автор: 

Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) ПТСР (21)


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та їх у рази більше! Мабуть усі 23 мільони.
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24.05.2024 11:48 Ответить
та скільки людей просто не звертаються, тому що, навіть, не знають, що це таке...
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24.05.2024 12:15 Ответить
Та це не посттравматичний синдром у людей - це перманентний стрес з якого ми і не ходили. Так, у нас навіть вже з'явилась звичка жити у війні та може нас і врятує, бо війна ця на десятиріччя і треба якось пристосуватись.
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24.05.2024 12:44 Ответить
Міністр зазначив, що ПТСР лікується, однак цей процес не є легким

А нагуя його лікувати коли й з ним тебе визнають здоровим?
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24.05.2024 13:03 Ответить
На ВЛК за хвилину лікують.
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24.05.2024 13:33 Ответить
 
 