23 тисячі людей в Україні мають офіційний діагноз ПТСР, - МОЗ
За 2023 рік в електронній системі охорони здоров’я було зареєстровано понад 20 тисяч осіб із посттравматичним стресовим розладом.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За 2023 рік в електронній системі охорони здоров'я було 23 тисячі діагнозів", - зазначив він.
При цьому Ляшко відмовився озвучувати окрему статистику серед військових, її буде оприлюднено після перемоги України у війні.
Міністр зазначив, що ПТСР лікується, однак цей процес не є легким. Тому при появі певних симптомів необхідно звернутися до психолога чи до сімейного лікаря, щоб не виникли ускладнення
Він наголосив, що лікувати посттравматичний стресовий розлад набагато довше і важче, ніж профілактувати.
"Ми в пошуках іноваційних методів лікування, і ми в Україні відкриті для проведення клінічних досліджень. Зараз на базі нашого центру "Лісова поляна" в Пущі Водиці розпочинаємо більш детально вивчати психоделічну терапію і готові робити клінічну базу для того, щоб це вчити. Тому треба в цьому напрямку рухатися", - резюмував міністр.
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А нагуя його лікувати коли й з ним тебе визнають здоровим?