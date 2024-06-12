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Новини Війна
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Інсульти в Україні під час війни помолодшали на 10-15 років, - Ляшко

Інсульти в Україні помолодшали

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатував, що в Україні  через війну і стрес помолодшали інсульти на 10-15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок.

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", - сказав він.

Ляшко зауважив, що "такі захворювання отримує зовсім інша вікова категорія".

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що 23 тисячі людей в Україні мають офіційний діагноз ПТСР.  Також в Україні створять регіональну мережу центрів психічного здоров’я. Крім цього, МОЗ планує провести перезавантаження монопрофільних спеціалізованих медзакладів стаціонарної психіатричної допомоги. Тут мають бути докорінно змінені підходи до лікування пацієнтів та забезпечені умови для належного комфорту перебування пацієнта в закладі.

Автор: 

хвороба (304) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+12
Та невже... А може це сонцесяйна влада сприяє..? Як виживати бідним людям ??? Пенсію збільшили на 6%, оплату за електроенергію для населення збільшено на 64%. Ось такий він " кінець епохи бідності "...
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12.06.2024 15:40
+9
І припадки епілепсії завдяки тцк почастішали.
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12.06.2024 15:32
+7
Ну что вы все о печальном?
Давайте о приятном
Как растет благосостояние друзей президента !
И близких и не очень близких
Какие они молодцы!
Во время войны покупают Порше
Квартиры
Виллы в Испании
То есть дают народу положительный пример
А народ ,вместо того,чтобы последовать этому примеру
Ноет и ноет!!
Народ, ты с этим заканчивай!
Бегом покупать Порше!
И все будет ОК!
КАК У ПРЕЗИДЕНТА!
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12.06.2024 15:46
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Правила форума Рада форумчан
І припадки епілепсії завдяки тцк почастішали.
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12.06.2024 15:32 Відповісти
Та невже... А може це сонцесяйна влада сприяє..? Як виживати бідним людям ??? Пенсію збільшили на 6%, оплату за електроенергію для населення збільшено на 64%. Ось такий він " кінець епохи бідності "...
показати весь коментар
12.06.2024 15:40 Відповісти
Ну что вы все о печальном?
Давайте о приятном
Как растет благосостояние друзей президента !
И близких и не очень близких
Какие они молодцы!
Во время войны покупают Порше
Квартиры
Виллы в Испании
То есть дают народу положительный пример
А народ ,вместо того,чтобы последовать этому примеру
Ноет и ноет!!
Народ, ты с этим заканчивай!
Бегом покупать Порше!
И все будет ОК!
КАК У ПРЕЗИДЕНТА!
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12.06.2024 15:46 Відповісти
...ти б краще написав скільки коштує лікування інсульта в лікарні під час захворювання та під час перебування під наглядом в невропатолога.З тебе ні міністр-статист,як з козиної піхви гайка-ніяка..
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12.06.2024 15:46 Відповісти
В сентябре ездил на день рождения к племянникам в Италию и три человека связанные с медициной мне заявили одно и тоже,проблема противоковидных вакцин заключается в наличие в них змеиного яда который из организма не выводится и при сильном перегреве организма возможны инсульты и инфаркты.
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12.06.2024 15:47 Відповісти
******.... Та звідки ви беретеся такі?!
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12.06.2024 15:53 Відповісти
С похорон у меня за последние три года полсотни знакомых умерло а от отрывов торомбов не успевают хоронить.
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12.06.2024 16:07 Відповісти
Я не заболел сраным ковидом пока мне не вкололи эту дрянь! Хотя два года находился в эпицентре! Причем с подпиской. что никто не виноват! Ты сам хочешь вколоть ее себе!
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12.06.2024 16:24 Відповісти
Люба вакцина то є та сама болячка від якої вона має захищати - правда вона послабленна шоб організм не вбити а навчити боротися з нею , а теперка посилання - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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12.06.2024 17:24 Відповісти
Если Вы не поинте! Н было строгое указание колоться!
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12.06.2024 17:30 Відповісти
Ті вакцини викликали тромбоз в перший час після введення і не через яд а через реакцію імунної системи на компоненти вакцини... вже давно ніхто ртуть у вірусну вакцину не дає а прикріпляють залишки віруса до білка ... А зміїний яд в малих дозах корисний от як азіати довго живуть постійно тих змій їдять))))

Якогось дального впливу думаю що немає... про це б давно писали медики.... не всі дослідники продались фармкомпаніям і на грантах сидять...

Ці вакцини як вакцини від грипу просте плацебо для відмивання грошей з ефективністі 16% якщо і наносить шкоду як Астрозенека то в перші місяця після прийому
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12.06.2024 17:02 Відповісти
А можна узнати ким працюють чоловіки з інсультами і їхні фінансові та маєткові статки + що думає про них ВЛК?
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12.06.2024 16:08 Відповісти
Скажу що в мене багато знайомих з гіпертонією...

погане харчування, більшість продуктів мають, компоненти, що руйнують стінки судин, особливо солодощі, подивіться тільки склад більшості морозива..

мала фізична активність, нерви.. зараз складний час
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12.06.2024 17:07 Відповісти
Так поэтому вы в 402 приказ написали таких диагнозов, что после второго инсульта все годные?
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12.06.2024 16:14 Відповісти
ты скотина зачем людей сперва напугал простудой, иммунитет поубивал пока лечил имунодепрссантами и потом потравил вакциной. но и предьявить тебе нечего ибо сами шли, но ты врал им и проводил эксперименты над людьми: ст28 Конституції України: жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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12.06.2024 16:24 Відповісти
Досіі горюєш, що ти зі своїми пізно прохопилися та спізнилися до поділу цовідних ніштяків?
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12.06.2024 17:33 Відповісти
и у зекозла ни слова, про оборзевших тєцєкунов против твоих сотрудников Скорой Помощи
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12.06.2024 18:21 Відповісти
 
 