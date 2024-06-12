Інсульти в Україні під час війни помолодшали на 10-15 років, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатував, що в Україні через війну і стрес помолодшали інсульти на 10-15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок.

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", - сказав він.

Ляшко зауважив, що "такі захворювання отримує зовсім інша вікова категорія".

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що 23 тисячі людей в Україні мають офіційний діагноз ПТСР. Також в Україні створять регіональну мережу центрів психічного здоров’я. Крім цього, МОЗ планує провести перезавантаження монопрофільних спеціалізованих медзакладів стаціонарної психіатричної допомоги. Тут мають бути докорінно змінені підходи до лікування пацієнтів та забезпечені умови для належного комфорту перебування пацієнта в закладі.