KAN во время войны построила крупнейшую в Украине сеть школ и создает первый в сети университет, - Никонов

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Компания KAN Development во время войны активно развивает собственную сеть учебных заведений, которая уже стала крупнейшей в Украине. Сейчас начато строительство высшего учебного заведения, которое станет первым вузом в этой сети.

Об этом сообщил основатель компании KAN Игорь Никонов в интервью "РБК-Украина".

"Сегодня в нашем портфеле уже три начальные школы, две средние, четыре детских сада, три детских клуба, центр дистанционного образования, спортивная и музыкальная школы, а также широкий спектр внешкольных студий. Всего 15 учебных заведений в рамках проектов ЖК "Республика", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два еще строятся. Образовательные учреждения посещает более 3000 детей, в них работают более 700 преподавателей", - рассказал Игорь Никонов.

Вскоре должно появиться и первое высшее учебное заведение компании KAN.

"Сегодня мы предоставляем полный спектр образовательных услуг для детей от 1 до 19 лет. Высшее учебное заведение позволит расширить этот спектр до 23 лет. Это будет совершенно уникальная история - единственная в мире, которая предлагает такой подход", - подчеркнул основатель KAN.

Никонов отметил, что выступает как инвестор строительства учебных заведений. В целом объем инвестиций в этот проект составил более 100 миллионов долларов.

"Я выступаю как инвестор. Также активно участвую в проектировании архитектурно-эргономической концепции зданий. Все, что касается управления и операционной деятельности, - я в это не вмешиваюсь", - отмечает Никонов.

Основатель KAN подчеркнул, что каждое здание учебного заведения - это уникальный проект. Все они энергоэффективные, строятся по последним технологиям. Но все школы разные: разных размеров, разных функционалов, разных направлений.

"Например, сейчас мы достраиваем школу на Печерске. Она будет иметь политический уклон и готовить будущих политических деятелей. 2 сентября мы открываем первый архитектурно-инженерный колледж (кстати, классы там заполнены уже более чем на 70%). Выпускники этого заведения будут особенно востребованы для послевоенной Украины. То есть, мы не просто создаем хорошие условия для образования, мы инвестируем в будущую элиту страны", - отмечает основатель KAN.

Сейчас все учебные заведения KAN расположены на территории жилых комплексов, которые строит компания по концепции "город в городе". По словам Никонова, как правило, компания начинает строить школы и детские сады одновременно с реализацией первых очередей жилых домов.