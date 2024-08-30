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Новости
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KAN во время войны построила крупнейшую в Украине сеть школ и создает первый в сети университет, - Никонов

Новости компаний

Компания KAN Development во время войны активно развивает собственную сеть учебных заведений, которая уже стала крупнейшей в Украине. Сейчас начато строительство высшего учебного заведения, которое станет первым вузом в этой сети.

Об этом сообщил основатель компании KAN Игорь Никонов в интервью "РБК-Украина".

"Сегодня в нашем портфеле уже три начальные школы, две средние, четыре детских сада, три детских клуба, центр дистанционного образования, спортивная и музыкальная школы, а также широкий спектр внешкольных студий. Всего 15 учебных заведений в рамках проектов ЖК "Республика", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два еще строятся. Образовательные учреждения посещает более 3000 детей, в них работают более 700 преподавателей", - рассказал Игорь Никонов.

KAN Development Ніконов будує школи

Вскоре должно появиться и первое высшее учебное заведение компании KAN.

"Сегодня мы предоставляем полный спектр образовательных услуг для детей от 1 до 19 лет. Высшее учебное заведение позволит расширить этот спектр до 23 лет. Это будет совершенно уникальная история - единственная в мире, которая предлагает такой подход", - подчеркнул основатель KAN.

Никонов отметил, что выступает как инвестор строительства учебных заведений. В целом объем инвестиций в этот проект составил более 100 миллионов долларов.

"Я выступаю как инвестор. Также активно участвую в проектировании архитектурно-эргономической концепции зданий. Все, что касается управления и операционной деятельности, - я в это не вмешиваюсь", - отмечает Никонов.

власник KAN Development Ніконов

Основатель KAN подчеркнул, что каждое здание учебного заведения - это уникальный проект. Все они энергоэффективные, строятся по последним технологиям. Но все школы разные: разных размеров, разных функционалов, разных направлений.

"Например, сейчас мы достраиваем школу на Печерске. Она будет иметь политический уклон и готовить будущих политических деятелей. 2 сентября мы открываем первый архитектурно-инженерный колледж (кстати, классы там заполнены уже более чем на 70%). Выпускники этого заведения будут особенно востребованы для послевоенной Украины. То есть, мы не просто создаем хорошие условия для образования, мы инвестируем в будущую элиту страны", - отмечает основатель KAN.

KAN Development будує школи

Сейчас все учебные заведения KAN расположены на территории жилых комплексов, которые строит компания по концепции "город в городе". По словам Никонова, как правило, компания начинает строить школы и детские сады одновременно с реализацией первых очередей жилых домов.

Автор: 

строительство (1997) школа (3012)


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Топ комментарии
+5
Продати трохи малини ... На триста тищ баксів
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30.08.2024 22:38
+2
А яка навчальна база у виші "політичного напряму"? Столи, стільці, мгікрофони, кодонки, суфлери...
Це ж не фізико-технічний напрямок, де хоча б макет "вічного двигуна" треба мати та міні-синхрофазотрон.
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30.08.2024 23:03
+2
зрозумів - треба ж легалізувати крадену допомогу...
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30.08.2024 23:14
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А ціна навчання?
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30.08.2024 22:13 Ответить
Продати трохи малини ... На триста тищ баксів
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30.08.2024 22:38 Ответить
Цена будет рыночной, это же частный сектор.
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31.08.2024 08:48 Ответить
Щодо вишу - це або фантастика або брехня. Бо в нормальному виші вартість навчальної бази в десятки-сотні разів дорожча за сам корпус вишу.
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30.08.2024 22:34 Ответить
А яка навчальна база у виші "політичного напряму"? Столи, стільці, мгікрофони, кодонки, суфлери...
Це ж не фізико-технічний напрямок, де хоча б макет "вічного двигуна" треба мати та міні-синхрофазотрон.
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30.08.2024 23:03 Ответить
Це потрібно, це для самих знедолених
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30.08.2024 22:37 Ответить
И зарплата в клетчатих сумках черним налом
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30.08.2024 22:55 Ответить
А він призивного віку?
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30.08.2024 22:59 Ответить
Пір під час чуми? Поки копійки шкребуть на дрони, оборонних споруд взагалі немає...

я чогось не розумію...
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30.08.2024 23:12 Ответить
зрозумів - треба ж легалізувати крадену допомогу...
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30.08.2024 23:14 Ответить
Оборонних споруд нема щоб менше лишилось українців.
Щоб земля звільнилась від народу.
А тоді її займе народ без землі.
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31.08.2024 06:28 Ответить
Треба ж десь своїм діткам масово викладати каббалу та інші потрібні знання.
Слов'ян у тих житлових комплексах ще треба пошукати.
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30.08.2024 23:45 Ответить
Все! Освіті кінець! Тепер все перейде на мережевий маркетинг атестатів, дипломів.
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31.08.2024 00:07 Ответить
Забули написати 1 садочок за дозвіл будувати квартал
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31.08.2024 00:36 Ответить
Активний вигравач тендерів забудови...
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31.08.2024 10:22 Ответить
Ха-ха, меценат. Навчання в цих школах доступно тільки для дітей з Конча-Заспи, не для сімей з середнім доходом. Бо вартість не менша 30 тис гривень, за садочки також.
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31.08.2024 12:03 Ответить
Приватні школи відбирають у людей стадіони, де могли оздоровлюватись всі бажаючі, як це і планувалось.
Тепер стадіони за зеленою сіткою.
Хай будують свої стадіони, а не відбирають громадські.
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31.08.2024 12:24 Ответить
 
 