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Новини
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KAN під час війни побудувала найбільшу в Україні мережу шкіл і створює перший в мережі університет, - Ніконов

Новини компаній

Компанія KAN Development під час війни активно розбудовує власну мережу навчальних закладів, яка вже стала найбільшою в Україні. Наразі розпочато будівництво вищого навчального закладу, який стане першим вишем в цій мережі.

Про це повідомив засновник компанії KAN Ігор Ніконов в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Сьогодні в нашому портфелі вже три початкові школи, дві середні, чотири дитячих садки, три дитячих клуби, центр дистанційної освіти, спортивна і музична школи, а також широкий спектр позашкільних студій. Всього 15 навчальних закладів у рамках проектів ЖК "Республіка", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два ще будуються. Освітні заклади відвідує понад 3000 дітей, в них працюють понад 700 викладачів", - розповів Ігор Ніконов.

KAN Development Ніконов будує школи

Незабаром має з’явитися і перший вищий навчальний заклад компанії KAN.

"Сьогодні ми надаємо повний спектр освітніх послуг для дітей від 1 до 19 років. Вищий навчальний заклад дозволить розширити цей спектр до 23 років. Це буде зовсім унікальна історія – єдина у світі, яка пропонує такий підхід", - наголосив засновник KAN.

Ніконов зазначив, що виступає як інвестор будівництва навчальних закладів. Загалом обсяг інвестицій у цей проєкт склав понад 100 мільйонів доларів.

"Я виступаю як інвестор. Також активно беру участь у проектуванні архітектурно-ергономічної концепції будівель. Все, що стосується управління та операційної діяльності, — я в це не втручаюся", - зазначає Ніконов.

власник KAN Development Ніконов

Засновник KAN підкреслив, що кожна будівля закладу освіти - це унікальний проект. Всі вони енергоефективні, будуються за останніми технологіями. Але всі школи різні: різних розмірів, різних функціоналів, різних напрямків.

"Наприклад, зараз ми добудовуємо школу на Печерську. Вона матиме політичний ухил і готуватиме майбутніх політичних діячів. 2 вересня ми відкриваємо перший архітектурно-інженерний коледж (до речі, класи там заповнені вже більше ніж на 70%). Випускники цього закладу будуть особливо затребувані для післявоєнної України. Тобто, ми не просто створюємо хороші умови для освіти, ми інвестуємо в майбутню еліту країни", - наголошує засновник KAN.

KAN Development будує школи

Наразі всі навчальні заклади KAN розташовані на території житлових комплексів, які будує компанія за концепцією "місто в місті". За словами Ніконова, як правило, компанія починає будувати школи та дитячі садки одночасно з реалізацією перших черг житлових будинків

Автор: 

будівництво (3016) школа (2205)


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Топ коментарі
+5
Продати трохи малини ... На триста тищ баксів
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30.08.2024 22:38
+2
А яка навчальна база у виші "політичного напряму"? Столи, стільці, мгікрофони, кодонки, суфлери...
Це ж не фізико-технічний напрямок, де хоча б макет "вічного двигуна" треба мати та міні-синхрофазотрон.
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30.08.2024 23:03
+2
зрозумів - треба ж легалізувати крадену допомогу...
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30.08.2024 23:14
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А ціна навчання?
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30.08.2024 22:13 Відповісти
Продати трохи малини ... На триста тищ баксів
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30.08.2024 22:38 Відповісти
Цена будет рыночной, это же частный сектор.
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31.08.2024 08:48 Відповісти
Щодо вишу - це або фантастика або брехня. Бо в нормальному виші вартість навчальної бази в десятки-сотні разів дорожча за сам корпус вишу.
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30.08.2024 22:34 Відповісти
А яка навчальна база у виші "політичного напряму"? Столи, стільці, мгікрофони, кодонки, суфлери...
Це ж не фізико-технічний напрямок, де хоча б макет "вічного двигуна" треба мати та міні-синхрофазотрон.
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30.08.2024 23:03 Відповісти
Це потрібно, це для самих знедолених
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30.08.2024 22:37 Відповісти
И зарплата в клетчатих сумках черним налом
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30.08.2024 22:55 Відповісти
А він призивного віку?
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30.08.2024 22:59 Відповісти
Пір під час чуми? Поки копійки шкребуть на дрони, оборонних споруд взагалі немає...

я чогось не розумію...
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30.08.2024 23:12 Відповісти
зрозумів - треба ж легалізувати крадену допомогу...
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30.08.2024 23:14 Відповісти
Оборонних споруд нема щоб менше лишилось українців.
Щоб земля звільнилась від народу.
А тоді її займе народ без землі.
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31.08.2024 06:28 Відповісти
Треба ж десь своїм діткам масово викладати каббалу та інші потрібні знання.
Слов'ян у тих житлових комплексах ще треба пошукати.
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30.08.2024 23:45 Відповісти
Все! Освіті кінець! Тепер все перейде на мережевий маркетинг атестатів, дипломів.
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31.08.2024 00:07 Відповісти
Забули написати 1 садочок за дозвіл будувати квартал
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31.08.2024 00:36 Відповісти
Активний вигравач тендерів забудови...
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31.08.2024 10:22 Відповісти
Ха-ха, меценат. Навчання в цих школах доступно тільки для дітей з Конча-Заспи, не для сімей з середнім доходом. Бо вартість не менша 30 тис гривень, за садочки також.
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31.08.2024 12:03 Відповісти
Приватні школи відбирають у людей стадіони, де могли оздоровлюватись всі бажаючі, як це і планувалось.
Тепер стадіони за зеленою сіткою.
Хай будують свої стадіони, а не відбирають громадські.
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31.08.2024 12:24 Відповісти
 
 