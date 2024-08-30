KAN під час війни побудувала найбільшу в Україні мережу шкіл і створює перший в мережі університет, - Ніконов

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Компанія KAN Development під час війни активно розбудовує власну мережу навчальних закладів, яка вже стала найбільшою в Україні. Наразі розпочато будівництво вищого навчального закладу, який стане першим вишем в цій мережі.

Про це повідомив засновник компанії KAN Ігор Ніконов в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Сьогодні в нашому портфелі вже три початкові школи, дві середні, чотири дитячих садки, три дитячих клуби, центр дистанційної освіти, спортивна і музична школи, а також широкий спектр позашкільних студій. Всього 15 навчальних закладів у рамках проектів ЖК "Республіка", "Файна Таун", "Комфорт Таун", Central Park, Tetris Hall, плюс два ще будуються. Освітні заклади відвідує понад 3000 дітей, в них працюють понад 700 викладачів", - розповів Ігор Ніконов.

Незабаром має з’явитися і перший вищий навчальний заклад компанії KAN.

"Сьогодні ми надаємо повний спектр освітніх послуг для дітей від 1 до 19 років. Вищий навчальний заклад дозволить розширити цей спектр до 23 років. Це буде зовсім унікальна історія – єдина у світі, яка пропонує такий підхід", - наголосив засновник KAN.

Ніконов зазначив, що виступає як інвестор будівництва навчальних закладів. Загалом обсяг інвестицій у цей проєкт склав понад 100 мільйонів доларів.

"Я виступаю як інвестор. Також активно беру участь у проектуванні архітектурно-ергономічної концепції будівель. Все, що стосується управління та операційної діяльності, — я в це не втручаюся", - зазначає Ніконов.

Засновник KAN підкреслив, що кожна будівля закладу освіти - це унікальний проект. Всі вони енергоефективні, будуються за останніми технологіями. Але всі школи різні: різних розмірів, різних функціоналів, різних напрямків.

"Наприклад, зараз ми добудовуємо школу на Печерську. Вона матиме політичний ухил і готуватиме майбутніх політичних діячів. 2 вересня ми відкриваємо перший архітектурно-інженерний коледж (до речі, класи там заповнені вже більше ніж на 70%). Випускники цього закладу будуть особливо затребувані для післявоєнної України. Тобто, ми не просто створюємо хороші умови для освіти, ми інвестуємо в майбутню еліту країни", - наголошує засновник KAN.

Наразі всі навчальні заклади KAN розташовані на території житлових комплексів, які будує компанія за концепцією "місто в місті". За словами Ніконова, як правило, компанія починає будувати школи та дитячі садки одночасно з реалізацією перших черг житлових будинків