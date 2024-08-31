Военные планы России не ограничиваются захватом Украины, - глава МИД Чехии Липовский

Россия ведет войну против стран Запада, поэтому российские танки не остановятся в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на конференции GLOBSEC заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе, - заявил он. - В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению".

Он также отметил, что Россия ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволить ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".

По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы. "Российская агрессия не имеет границ, если мы сами не установим", - пояснил он.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности - нам нужна смелость действовать", - добавил чешский министр.