РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13217 посетителей онлайн
Новости
2 798 17

Военные планы России не ограничиваются захватом Украины, - глава МИД Чехии Липовский

Ліпавський про умиротворення Росії

Россия ведет войну против стран Запада, поэтому российские танки не остановятся в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на конференции GLOBSEC заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе, - заявил он. - В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению".

Он также отметил, что Россия ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволить ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".

По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы. "Российская агрессия не имеет границ, если мы сами не установим", - пояснил он.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности - нам нужна смелость действовать", - добавил чешский министр.

Автор: 

армия РФ (19143) россия (95441) Липавский Ян (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Так країни Європи останні 30 років тільки тим і займалися, про що ви пишете. А тепер вже пізно, зараз потрібно чехам, полякам і балтам надсилати свої армії в Україну, якщо вони не хочуть щоб війна прийшла до них і путлер всіх по одинці не роздавив
показать весь комментарий
31.08.2024 11:42
+5
Чехaм потрібно негaйно будувaти дороги, зкривaти військову промисловість і їхaти дивитися в очі пуйлу.
показать весь комментарий
31.08.2024 11:17
+4
Так рашисты етого даже не скрывают. Украина для них ето промежуточный етап. Наберут ресурсов в том числе мобилизационного и двинут без остановки дальше.
показать весь комментарий
31.08.2024 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чехaм потрібно негaйно будувaти дороги, зкривaти військову промисловість і їхaти дивитися в очі пуйлу.
показать весь комментарий
31.08.2024 11:17 Ответить
Браво.
показать весь комментарий
31.08.2024 11:34 Ответить
Так країни Європи останні 30 років тільки тим і займалися, про що ви пишете. А тепер вже пізно, зараз потрібно чехам, полякам і балтам надсилати свої армії в Україну, якщо вони не хочуть щоб війна прийшла до них і путлер всіх по одинці не роздавив
показать весь комментарий
31.08.2024 11:42 Ответить
👍
показать весь комментарий
31.08.2024 12:01 Ответить
це насамперед робив зе-янелох оманській та уся його прокацапська свора дермаків, подоляків, татарових, архімій і тд.тп. !!!

показать весь комментарий
31.08.2024 13:05 Ответить
Ух ти! Та невже ж! Потроху доходить! На жаль, не до всіх....
показать весь комментарий
31.08.2024 11:28 Ответить
Чехи, полякиі скандинави єдині в Європі, хто реально дивиться на сьогодні дії кацапстану, решта- напівобкурені..
показать весь комментарий
31.08.2024 11:29 Ответить
Чому тоді полякам сциконтно прикрити "повітря" західної України?
показать весь комментарий
31.08.2024 11:34 Ответить
А тому, що поляки в НAТО і для тaких дій потрібно рішення всіх членів НAТО. В той чaс, коли поляки йшли в НAТО нaс комуняки і тодішній нaрід 73%, вели під дaх росії, допомогло?
показать весь комментарий
31.08.2024 11:48 Ответить
Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи "рускіє"?
показать весь комментарий
31.08.2024 12:31 Ответить
800 років тому ці ж дикі племена з берегів річок Халхін Гол та Селенга теж затіяли Дранг нахт вест і засіяли Європу орбанятами та всякими *********. Потомок уйгурських племен (із калмиков)Валодька Ульянов теж затівав аферу прісоєдінєнія Європи до Азії, нє палучілось. Через сто рочків ще один бузувір почав бити в бубен, собірать большиє і малия орди, і вперьод на дикий Запад. Вийшло як завжди-задралі подол матушкє Рассєє і мєчуться в пошуках крові.
показать весь комментарий
31.08.2024 11:31 Ответить
Так рашисты етого даже не скрывают. Украина для них ето промежуточный етап. Наберут ресурсов в том числе мобилизационного и двинут без остановки дальше.
показать весь комментарий
31.08.2024 11:45 Ответить
Так, і їм українці насамперед для цього і потрібні - бо самих кацапів недостатньо для захоплення Європи. До того ж це ще один шлях знищення населення небажаної нації. Бо захоплені європейці навіть під дулами не будуть воювати за росію, хіба що малу частину змогли б погнати як гарматне м'ясо на мінні поля. Китаю й росії потрібні як армійський кулак на Європу насамперед жители пострадянських країн, як ті, що ще пам'ятають совок, можуть бути заново заражені тоталітарною ідеологією і знають російську мову.
показать весь комментарий
31.08.2024 19:13 Ответить
Не , ну як вже прозріли...але це треба було доперти вчора ..замість очікування ,коли впаде Україна , та осудженя ще 14 р ...хитро зробленні всі у ЄС ...не завадило би Заходу поміняти доктрину з ВОНО ..на човіків ,жінок ,та дітей ...тоді почне голова працювати, а не п'ята точка ..
показать весь комментарий
31.08.2024 11:52 Ответить
Ось Орбан вирішив бути троянським конем в ЕС і давати візи кацапам .
І ЕС знову мовчить
показать весь комментарий
31.08.2024 12:04 Ответить
Це наслідок того, що рашка безповоротньо увійшла у фінальну фазу свого існування. Це не означає, що у русні є якісь конкретні плани що саме повинно бути захоплено, але це означає, що вся суть існування русні перетворена тепер на постійну фашистську експансію із тактикою пограбунку ресурсів і випалювання землі і зупинка москалів в будь-яких кордонах, це тепер розвал економіки росіі і громадянська війна. Там де русню зупинять, там і закінчиться держава рашистська федерація (1991-?).
показать весь комментарий
31.08.2024 13:46 Ответить
 
 