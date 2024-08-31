Воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Росія веде війну проти країн Заходу, тож російські танки не зупиняться в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на конференції GLOBSEC заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні, - заявив він. - У її викривленому баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян має відповідати російському баченню".

Він також наголосив, що Росія веде війну проти Заходу, а не проти України, тож дозволити їй здобути перемогу означатиме "фундаментально небезпечну і хитку Європу".

За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість та силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні. "Російська агресія не має меж, якщо ми самі не встановимо", - пояснив він.

"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності - нам потрібна сміливість діяти", - додав чеський міністр.