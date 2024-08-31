УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4694 відвідувача онлайн
Новини
2 798 17

Воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ліпавський про умиротворення Росії

Росія веде війну проти країн Заходу, тож російські танки не зупиняться в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це  на конференції GLOBSEC заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні, - заявив він. - У її викривленому баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян має відповідати російському баченню".

Він також наголосив, що Росія веде війну проти Заходу, а не проти України, тож дозволити їй здобути перемогу означатиме "фундаментально небезпечну і хитку Європу".

За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість та силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні. "Російська агресія не має меж, якщо ми самі не встановимо", - пояснив він.

"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності - нам потрібна сміливість діяти", - додав чеський міністр.

Автор: 

армія рф (17291) росія (65035) Ліпавський Ян (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Так країни Європи останні 30 років тільки тим і займалися, про що ви пишете. А тепер вже пізно, зараз потрібно чехам, полякам і балтам надсилати свої армії в Україну, якщо вони не хочуть щоб війна прийшла до них і путлер всіх по одинці не роздавив
показати весь коментар
31.08.2024 11:42
+5
Чехaм потрібно негaйно будувaти дороги, зкривaти військову промисловість і їхaти дивитися в очі пуйлу.
показати весь коментар
31.08.2024 11:17
+4
Так рашисты етого даже не скрывают. Украина для них ето промежуточный етап. Наберут ресурсов в том числе мобилизационного и двинут без остановки дальше.
показати весь коментар
31.08.2024 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чехaм потрібно негaйно будувaти дороги, зкривaти військову промисловість і їхaти дивитися в очі пуйлу.
показати весь коментар
31.08.2024 11:17 Відповісти
Браво.
показати весь коментар
31.08.2024 11:34 Відповісти
Так країни Європи останні 30 років тільки тим і займалися, про що ви пишете. А тепер вже пізно, зараз потрібно чехам, полякам і балтам надсилати свої армії в Україну, якщо вони не хочуть щоб війна прийшла до них і путлер всіх по одинці не роздавив
показати весь коментар
31.08.2024 11:42 Відповісти
👍
показати весь коментар
31.08.2024 12:01 Відповісти
це насамперед робив зе-янелох оманській та уся його прокацапська свора дермаків, подоляків, татарових, архімій і тд.тп. !!!

показати весь коментар
31.08.2024 13:05 Відповісти
Ух ти! Та невже ж! Потроху доходить! На жаль, не до всіх....
показати весь коментар
31.08.2024 11:28 Відповісти
Чехи, полякиі скандинави єдині в Європі, хто реально дивиться на сьогодні дії кацапстану, решта- напівобкурені..
показати весь коментар
31.08.2024 11:29 Відповісти
Чому тоді полякам сциконтно прикрити "повітря" західної України?
показати весь коментар
31.08.2024 11:34 Відповісти
А тому, що поляки в НAТО і для тaких дій потрібно рішення всіх членів НAТО. В той чaс, коли поляки йшли в НAТО нaс комуняки і тодішній нaрід 73%, вели під дaх росії, допомогло?
показати весь коментар
31.08.2024 11:48 Відповісти
Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи "рускіє"?
показати весь коментар
31.08.2024 12:31 Відповісти
800 років тому ці ж дикі племена з берегів річок Халхін Гол та Селенга теж затіяли Дранг нахт вест і засіяли Європу орбанятами та всякими *********. Потомок уйгурських племен (із калмиков)Валодька Ульянов теж затівав аферу прісоєдінєнія Європи до Азії, нє палучілось. Через сто рочків ще один бузувір почав бити в бубен, собірать большиє і малия орди, і вперьод на дикий Запад. Вийшло як завжди-задралі подол матушкє Рассєє і мєчуться в пошуках крові.
показати весь коментар
31.08.2024 11:31 Відповісти
Так рашисты етого даже не скрывают. Украина для них ето промежуточный етап. Наберут ресурсов в том числе мобилизационного и двинут без остановки дальше.
показати весь коментар
31.08.2024 11:45 Відповісти
Так, і їм українці насамперед для цього і потрібні - бо самих кацапів недостатньо для захоплення Європи. До того ж це ще один шлях знищення населення небажаної нації. Бо захоплені європейці навіть під дулами не будуть воювати за росію, хіба що малу частину змогли б погнати як гарматне м'ясо на мінні поля. Китаю й росії потрібні як армійський кулак на Європу насамперед жители пострадянських країн, як ті, що ще пам'ятають совок, можуть бути заново заражені тоталітарною ідеологією і знають російську мову.
показати весь коментар
31.08.2024 19:13 Відповісти
Не , ну як вже прозріли...але це треба було доперти вчора ..замість очікування ,коли впаде Україна , та осудженя ще 14 р ...хитро зробленні всі у ЄС ...не завадило би Заходу поміняти доктрину з ВОНО ..на човіків ,жінок ,та дітей ...тоді почне голова працювати, а не п'ята точка ..
показати весь коментар
31.08.2024 11:52 Відповісти
Ось Орбан вирішив бути троянським конем в ЕС і давати візи кацапам .
І ЕС знову мовчить
показати весь коментар
31.08.2024 12:04 Відповісти
Це наслідок того, що рашка безповоротньо увійшла у фінальну фазу свого існування. Це не означає, що у русні є якісь конкретні плани що саме повинно бути захоплено, але це означає, що вся суть існування русні перетворена тепер на постійну фашистську експансію із тактикою пограбунку ресурсів і випалювання землі і зупинка москалів в будь-яких кордонах, це тепер розвал економіки росіі і громадянська війна. Там де русню зупинять, там і закінчиться держава рашистська федерація (1991-?).
показати весь коментар
31.08.2024 13:46 Відповісти
 
 