Сотрудник Верховного суда Владимир Иванов погиб во время выполнения боевого задания на Курском направлении. ФОТО

Во время выполнения боевого задания на Курском направлении погиб секретарь судебного заседания Верховного суда, командир мотопехотного взвода 152-й ОМБ Иванов Владимир Анатольевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Верховного суда.

Что известно о погибшем?

Владимир Иванов родился 21 апреля 1984 года в пгт Сахновщина, что на Харьковщине. После окончания средней школы получил высшее образование в Харьковском экономико-правовом университете по специальности "Правоведение".

В начале трудовой деятельности Владимир работал в сфере строительства и торговли. С 2005 года соединил свою профессию с судебной системой: начал работать в Броварском горрайонном суде Киевской области. Судебный распорядитель, секретарь судебного заседания, заведующий архивом, помощник судьи - на всех этих должностях Владимир зарекомендовал себя ответственным, профессиональным, целеустремленным работником.

"В июле 2019 года Владимир Иванов начал работать в Аппарате Верховного Суда в должности секретаря судебного заседания управления обеспечения работы второй судебной палаты секретариата Кассационного гражданского суда. В коллективе Владимир пользовался авторитетом и уважением, был надежным, отличался организованностью и чрезвычайной ответственностью. Когда была настоятельная необходимость завершить работу, неоднократно оставался работать сверхурочно. Коллеги помнят Владимира всегда улыбающимся, искренним и доброжелательным, готовым в любое время прийти на помощь", - говорится в сообщении.







В начале полномасштабного вторжения в феврале - марте 2022 года Владимир Иванов выполнял свой гражданский долг вместе с коллегами, работниками Аппарата и судьями Верховного Суда, защищая здание КЦС ВС, дежурил на территории.

Боевой путь погибшего Героя

Как ответственный гражданин, Владимир Иванов в конце 2023 года решил стать на защиту Родины и добровольно перешел на военную службу в Вооруженные силы Украины. Он был горд тем, что присоединился к рядам защитников, сразу получил авторитет среди побратимов. Летом 2024 года Владимиру было присвоено воинское звание младшего лейтенанта, чуть раньше он был назначен командиром взвода, личным составом которого он чрезвычайно гордился и по-отечески заботился.

В конце августа 2024 года, выполняя боевые задачи на Курском направлении, Владимир Анатольевич Иванов погиб смертью храбрых. За будущее своей страны, за каждого из нас он отдал самое ценное - свою жизнь. У Владимира остались родители, жена, сын и дочь.