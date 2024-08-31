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Новини Війна
11 021 13

Співробітник Верховного суду Володимир Іванов загинув під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. ФОТО

Загиблий воїн Володимир Іванов

Під час виконання бойового завдання на Курському напрямку загинув секретар судового засідання Верховного суду, командир мотопіхотного взводу 152-ї ОМБ Іванов Володимир Анатолійович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Верховного суду.

Що відомо про загиблого?

Володимир Іванов народився 21 квітня 1984 року в смт Сахновщина, що на Харківщині. Після закінчення середньої школи здобув вищу освіту в Харківському економіко-правовому університеті за спеціальністю "Правознавство".

На початку трудової діяльності Володимир працював у сфері будівництва й торгівлі. З 2005 року поєднав свою професію із судовою системою: почав працювати у Броварському міськрайонному суді Київської області. Судовий розпорядник, секретар судового засідання, завідувач архіву, помічник судді – на всіх цих посадах Володимир зарекомендував себе відповідальним, фаховим, цілеспрямованим працівником.

"У липні 2019 року Володимир Іванов почав працювати в Апараті Верховного Суду на посаді секретаря судового засідання управління забезпечення роботи другої судової палати секретаріату Касаційного цивільного суду. В колективі Володимир мав авторитет і повагу, був надійним, відзначався організованістю та надзвичайною відповідальністю. Коли була нагальна необхідність завершити роботу, неодноразово залишався працювати понаднормово. Колеги пам’ятають Володимира завжди усміхненим, щирим і доброзичливим, готовим у будь-який час прийти на допомогу", - йдеться у повідомленні.

Загиблий воїн Володимир Іванов
Загиблий воїн Володимир Іванов
Загиблий воїн Володимир Іванов

На початку повномасштабного вторгнення в лютому - березні 2022 року Володимир Іванов виконував свій громадянський обов’язок разом із колегами, працівниками Апарату та суддями Верховного Суду, обороняючи будівлю КЦС ВС, чергував на території.

Бойовий шлях загиблого Героя 

Як відповідальний громадянин, Володимир Іванов наприкінці 2023 року вирішив стати на захист Батьківщини й добровільно перейшов на військову службу до Збройних Сил України. Він був гордий тим, що долучився до лав захисників, одразу здобув авторитет серед побратимів. Улітку 2024 року Володимиру було присвоєно військове звання молодшого лейтенанта, трохи раніше його було призначено командиром взводу, особовим складом якого він надзвичайно пишався та по-батьківськи опікувався.

Наприкінці серпня 2024 року, виконуючи бойові завдання на Курському напрямку, Володимир Анатолійович Іванов загинув смертю хоробрих. За майбутнє своєї країни, за кожного з нас він віддав найцінніше – своє життя. У Володимира залишилися батьки, дружина, син і донечка.

Автор: 

Верховний Суд (1188) військовослужбовці (4728) втрати (4393)


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Топ коментарі
+33
Вічна Памʼять Герою і щира подяка рідним Володимира 😪😪😪
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31.08.2024 16:28
+24
Вічна пам'ять та Царство Небесне, Воїне...
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31.08.2024 16:33
+21
Вічна память ! виявляєтся і в суддовій гілці влади є нормальні люди не лише корумповані портновсько медвечуківські судди для яких головне під час війни лише власне збагачення.
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31.08.2024 16:30
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Вічна Памʼять Герою і щира подяка рідним Володимира 😪😪😪
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31.08.2024 16:28 Відповісти
Вічна память ! виявляєтся і в суддовій гілці влади є нормальні люди не лише корумповані портновсько медвечуківські судди для яких головне під час війни лише власне збагачення.
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31.08.2024 16:30 Відповісти
Тільки чомусь з'ясовується тільки після їх загибелі.
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31.08.2024 16:57 Відповісти
Співробітники суду не належать до судової гілки влади.
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31.08.2024 19:18 Відповісти
Вічна пам'ять та Царство Небесне, Воїне...
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31.08.2024 16:33 Відповісти
Воїн Закону !!!Герою Слава !!!🙏
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31.08.2024 16:37 Відповісти
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31.08.2024 16:39 Відповісти
Позивний теж відповідний мав...
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31.08.2024 16:40 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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31.08.2024 16:52 Відповісти
Отаке, мовляв, майбутнє - світле та забезпечене усім необхідним, проте щось людині бракувало..
Шана герою.
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31.08.2024 18:57 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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31.08.2024 20:34 Відповісти
 
 