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Кислица намекнул на возможную смерть Лаврова: Некоторые говорят, что он уже склеил ласты

лавров

Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица написал неоднозначный твит о главе МИД РФ Сергее Лаврове, в котором намекнул на возможную смерть российского министра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение дипломата в соцсети Х.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", - написал постпред Украины в ООН на английском.

Под своим сообщением Кислица опубликовал фото Лаврова.

Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова: Дехто каже, що він уже склеїв ласти

Отметим, что никаких официальных сообщений о смерти или состоянии здоровья Лаврова не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - как рак, но хуже, - Кислица в Совбезе ООН

Автор: 

Лавров Сергей (2294) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+91
Коні ласти не клеять, вони відкидають копита
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01.09.2024 01:41
+40
Трагедія у тому, що повинні здохнути всі росіяне, щоб Світ став безпечнішим.

А один дохлий конь нічого не вирішує.
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01.09.2024 02:02
+29
Ну так ***** вже помер, кадирка теж аж рази з три, тепер черга і до лаврова дійшла.
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01.09.2024 01:41
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Ще одна сумна новина з світу тварин:
Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський білуга-шпигун Хвалдімір
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01.09.2024 10:41 Ответить
Пережер, шкапо-курва, галюциногенного вівса та й залишився у розширеній дійсності .
Цікаво, хто буде замість цієї недолугої істоти? Може, прес-алкаше піде на підвищення?
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01.09.2024 11:05 Ответить
Гаварит и передайот маразилка?!)
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01.09.2024 11:31 Ответить
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01.09.2024 11:35 Ответить
Менше з тим, варто зазначити, що Лавров є(чи був-поки невідомо) профі. Представником темряви і зла,та все ж...
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01.09.2024 12:51 Ответить
Поки не побачу, обісцяну могилу нашими хлопцями не повірю. Далі тільки деза. Кислиця,така ж блд, як і вся зелена плєсєнь. Як вони вже надоїли зі своєю брехнею.
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01.09.2024 12:58 Ответить
***** вже з десяток раз дохнув.
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01.09.2024 13:17 Ответить
Завджи дають його фото з напіввідкритою пащекою, як й тут. Бо з повністю зачиненою, там, повірте, геть неприємно подивитися, м'яко кажучи.
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01.09.2024 13:20 Ответить
Опять мимо(((((
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01.09.2024 14:16 Ответить
у ютубі вже ходять жарти:

"Капля никотина убивает лошадь. А "окурок" убил коня..."
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02.09.2024 01:14 Ответить
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