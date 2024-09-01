Кислица намекнул на возможную смерть Лаврова: Некоторые говорят, что он уже склеил ласты
Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица написал неоднозначный твит о главе МИД РФ Сергее Лаврове, в котором намекнул на возможную смерть российского министра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение дипломата в соцсети Х.
"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, и все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", - написал постпред Украины в ООН на английском.
Под своим сообщением Кислица опубликовал фото Лаврова.
Отметим, что никаких официальных сообщений о смерти или состоянии здоровья Лаврова не было.
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