Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова: Дехто каже, що він уже склеїв ласти
Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця написав неоднозначний твіт про очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, в якому натякнув на можливу смерть російського міністра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис дипломата у соцмережі Х.
"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище… Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних", - написав постпред України в ООН англійською.
Під своїм дописом Кислиця опублікував фото Лаврова.
Зазначимо, що жодних офіційних повідомлень про смерть чи стан здоров’я Лаврова не було.
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