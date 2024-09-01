УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10668 відвідувачів онлайн
Новини
35 673 111

Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова: Дехто каже, що він уже склеїв ласти

лавров

Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця написав неоднозначний твіт про очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, в якому натякнув на можливу смерть російського міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис дипломата у соцмережі Х.

"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище… Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних", - написав постпред України в ООН англійською.

Під своїм дописом Кислиця опублікував фото Лаврова.

Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова: Дехто каже, що він уже склеїв ласти

Зазначимо, що жодних офіційних повідомлень про смерть чи стан здоров’я Лаврова не було.

Читайте також: Росія - як рак, але гірше, - Кислиця у Радбезі ООН

Автор: 

Лавров Сергій (1580) Кислиця Сергій (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+91
Коні ласти не клеять, вони відкидають копита
показати весь коментар
01.09.2024 01:41
+40
Трагедія у тому, що повинні здохнути всі росіяне, щоб Світ став безпечнішим.

А один дохлий конь нічого не вирішує.
показати весь коментар
01.09.2024 02:02
+29
Ну так ***** вже помер, кадирка теж аж рази з три, тепер черга і до лаврова дійшла.
показати весь коментар
01.09.2024 01:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ще одна сумна новина з світу тварин:
Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський білуга-шпигун Хвалдімір
показати весь коментар
01.09.2024 10:41 Відповісти
Пережер, шкапо-курва, галюциногенного вівса та й залишився у розширеній дійсності .
Цікаво, хто буде замість цієї недолугої істоти? Може, прес-алкаше піде на підвищення?
показати весь коментар
01.09.2024 11:05 Відповісти
Гаварит и передайот маразилка?!)
показати весь коментар
01.09.2024 11:31 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2024 11:35 Відповісти
Менше з тим, варто зазначити, що Лавров є(чи був-поки невідомо) профі. Представником темряви і зла,та все ж...
показати весь коментар
01.09.2024 12:51 Відповісти
Поки не побачу, обісцяну могилу нашими хлопцями не повірю. Далі тільки деза. Кислиця,така ж блд, як і вся зелена плєсєнь. Як вони вже надоїли зі своєю брехнею.
показати весь коментар
01.09.2024 12:58 Відповісти
***** вже з десяток раз дохнув.
показати весь коментар
01.09.2024 13:17 Відповісти
Завджи дають його фото з напіввідкритою пащекою, як й тут. Бо з повністю зачиненою, там, повірте, геть неприємно подивитися, м'яко кажучи.
показати весь коментар
01.09.2024 13:20 Відповісти
Опять мимо(((((
показати весь коментар
01.09.2024 14:16 Відповісти
у ютубі вже ходять жарти:

"Капля никотина убивает лошадь. А "окурок" убил коня..."
показати весь коментар
02.09.2024 01:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 