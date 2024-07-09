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Новини
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Росія - як рак, але гірше, - Кислиця у Радбезі ООН

Кислиця в ООН

Постійний представник України при ООН виступив на терміновому засіданні Радбезу, яке зібралося через масовану ракетну атаку Росії по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від самого початку російської агресії одним із основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям. Дітей, яких Росія не може викрасти й промити мізки, вона вбиває", - заявив дипломат.

За словами Кислиці, вчорашня ракетна атака РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві демонструє глибоку зневагу Росії до "будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження".

"Моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоює злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний", - сказав постпред України в ООН.

Дипломат наголосив, що "Росія - як рак, але гірше". Він зазначив, що країна-агресорка припинить вбивати й поширювати насильство лише тоді, коли буде нездатна це робити. 

"Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхній базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу", - заявив Кислиця.

До слова, Росія, яка весь липень головує в Радбезі ООН, намагалася заблокувати участь України у засіданні.

Кислиця у соцмережі Х заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки.

"Громадянине Небензя, ви не є легітимним головою Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди Росія незаконно вдерлася, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних", - йдеться у дописі пострпреда УКраїни в ООН.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, Рада Безпеки ООН зібралася на засідання. Воно присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

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Автор: 

діти (5157) Охматдит (250) Радбез ООН (869) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+20
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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09.07.2024 20:30 Відповісти
+20
Когда россия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут : " - Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов " ...
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09.07.2024 20:35 Відповісти
+17
Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський передав через посла кацапам,
що вони є "сміттям людства"
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09.07.2024 20:36 Відповісти
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Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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09.07.2024 20:30 Відповісти
Лечение рака планеты Земля- жёсткое радиоактивное облучение парашных городов (тысячи Хиросим), химиотерапия (там же нервно-паралитические ОВ), уничтожение метастаз в виде северной кореи, ирана и т.п. дерьма. Только это поможет, пока рак не перешёл в 4-ю стадию.
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09.07.2024 20:35 Відповісти
Когда россия с грохотом падет
Никто не подберет слова другие
Все скажут : " - Догоняет свой корабль
Страна насильников, убийц и педофилов " ...
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09.07.2024 20:35 Відповісти
Прямо так свинособачою і скажуть?
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09.07.2024 21:17 Відповісти
Так! Щоб кожній свинособаці було ясно хто вони такі, бо їх знання мов обмежене лиш свинособачою
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09.07.2024 21:48 Відповісти
Якась тупувата меншовартісна відмазка, немов би ви з якогось бодуна меншовартісно вважаєте, що весь світ розмовляє свинособачою.
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09.07.2024 22:19 Відповісти
Кожен кацап - це помилка природи, біосміття, яке сере, краде, вбиває кругом, куди всуне своє мерзенне рило.
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09.07.2024 20:35 Відповісти
Там стіки гівна намішано! Починаючи з бур'ятів і чукчів... Ну і тих, кого татарстан запліднював 300 років... І кауказ з "вітязьями у овечих шкурах", разом з місцевими племенами... Грузинський Легіон, Полк імені Кастуся Калиновського та ОБОП ЗС ЧРІ - виключення, та свідоцтво того, хто з пострадянців спрпвді хоче "" Волі і Долі"!
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09.07.2024 21:21 Відповісти
Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський передав через посла кацапам,
що вони є "сміттям людства"
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09.07.2024 20:36 Відповісти
Росія то смердюча незакопана могила, яка намагається всіх в себе затягнути.
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09.07.2024 20:37 Відповісти
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09.07.2024 20:40 Відповісти
Гірше рака геморой мозку ?
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09.07.2024 20:40 Відповісти
Ця країна повністю відповідає своєму правителю, а він - цій країні. Мають зникнути разом.
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09.07.2024 20:40 Відповісти
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09.07.2024 20:42 Відповісти
Правильно. Нужно каждый день напоминать в ООН чтобы слышал весь мир что рашка нелегитимная и незаконно занимает в ООН место. А ООН нарушает свои же принципы и законы. И мало того что ООН приняла в свой состав нелегитимную обезьяну с гранатой так еще покрывает ее выходки. А организация должна нести колективную ответственность за преступления своих же членов.
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09.07.2024 20:47 Відповісти
там прикол в тому, що рашка незаконно займає місце іншої країни, а свого місця офіційно не має, вона ніколи не подавалась на вступ до ООН і ООН її ніколи не приймавЧ
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09.07.2024 22:56 Відповісти
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09.07.2024 20:48 Відповісти
Нормально так завернув. Ракова пухлина, яка пускає метастази по всьому світу..
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09.07.2024 20:51 Відповісти
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09.07.2024 21:04 Відповісти
Кислиця влучно і гарно сказав - московія/росія це болячка яку треба частково вирізати і лікувати.
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09.07.2024 21:09 Відповісти
Кислиця молодець, на своєму місці, має стиль і харизму, за словом у кишеню не лізе. Боюся лише, щоб з цього приводу Віслючка з відосиками жаба не задушила.
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09.07.2024 21:23 Відповісти
Cуть рашистського нацизму:

@"Потрібно сформулювати цю форму нацизму, як сцикливий нацизм.
От у німців нацизм був чесний. Вони не говорили, шо ми харошиє, шо ми когось там асвабаждаєм.
Ми дамо вам всім *****, бо ви нєдачєлавєкі!
Но кацапи ж так не говорять..."

Далі - https://x.com/_thin_red_line_/status/1810739168705970447 тут .
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09.07.2024 21:24 Відповісти
потрібні якісь академічні дослідження, вони б могли мати вагу на трибуналі. але як завжди, вони зʼявляться багато років опісля...
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09.07.2024 22:58 Відповісти
взагалі здається рашизм ближче до націонал-канібалізму, ніж до націонал-соціалізму..
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09.07.2024 23:00 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19965 Олег Шарп :
"У кріслі голови засідання сидить представник злочинного режиму. Знаєте, це вже традиція, що саме представники цієї країни беруть участь у таких злочинних діях. І голова, який сидить перед нами, вже просякнутий кров'ю", - сказав Кислиця на засіданні РБ ООН, присвяченому російському обстрілу "Охматдиту".
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09.07.2024 21:39 Відповісти
Потрібно офіційно ставити питання в ООН стосовно країн, які порушують статут організації, вони повинні втрачати право вето і вилітати з Раді безпеки організації. До речі КНР, як і рашка незаконно посідає чуже ( Китайської республіки більш відомої, як Тайвань) місце в ООН і афери з замінами, які провернули в 1971-му і 1991-му варто оскаржити в Міжнародному суді.
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10.07.2024 01:04 Відповісти
 
 