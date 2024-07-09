Росія - як рак, але гірше, - Кислиця у Радбезі ООН

Постійний представник України при ООН виступив на терміновому засіданні Радбезу, яке зібралося через масовану ракетну атаку Росії по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня.

Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від самого початку російської агресії одним із основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям. Дітей, яких Росія не може викрасти й промити мізки, вона вбиває", - заявив дипломат.

За словами Кислиці, вчорашня ракетна атака РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві демонструє глибоку зневагу Росії до "будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження".

"Моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоює злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний", - сказав постпред України в ООН.

Дипломат наголосив, що "Росія - як рак, але гірше". Він зазначив, що країна-агресорка припинить вбивати й поширювати насильство лише тоді, коли буде нездатна це робити.

"Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхній базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу", - заявив Кислиця.

До слова, Росія, яка весь липень головує в Радбезі ООН, намагалася заблокувати участь України у засіданні.

Кислиця у соцмережі Х заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки.

"Громадянине Небензя, ви не є легітимним головою Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди Росія незаконно вдерлася, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних", - йдеться у дописі пострпреда УКраїни в ООН.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, Рада Безпеки ООН зібралася на засідання. Воно присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

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