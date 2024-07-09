На відновлення "Охматдиту" буде виділено ще 300 мільйонів, – Зеленський

На відновлювальні роботи в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного обстрілу буде виділено ще 300 млн грн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Інтерфакс-Україна.

"Охматдит" ми відновимо. З Кабміном я на зв'язку. Є перше рішення – 100 млн грн на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 млн грн", – сказав Зеленський.

Він також анонсував інші рішення для Києва, міст Дніпровщини та Донеччини.

"Усіх обов'язково ми підтримаємо. Усім дітям, усім сім'ям – усім, хто постраждав, допоможемо", – заявив президент.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні "Охматдит".

Водночас звичайні українці та український бізнес вже зібрали через фандрейзингову платформу United24 понад 250 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, повідомив співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у Telegram.

Він уточнив, що до збору коштів долучилися 250 тисяч благодійників, зібрати необхідну суму вдалося менш ніж за добу.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня російські військові завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що також пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених.