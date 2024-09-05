Именно нехватка дальнобойного оружия привела к операции ВСУ на Курщине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что именно нехватка дальнобойного оружия в Украине привела к решению начать операцию на территории Курской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью NBC News.
"Что касается дальнобойности. Именно эта нехватка дальнобойности заставила нас думать каждую секунду, какая у нас есть альтернатива. Это привело к операции на Курщине. Кстати, успешной операции", - отметил президент.
Сначала Украина ожидала дальнобойное оружие, однако оно было в малой комплектации.
"У нас не хватало этих средств, не очень много дальнобойных ракет и снарядов. У нас было понимание от наших разведок, что Россия планирует делать эту буферную зону. Открыто Путин и его окружение заявляли, что они хотят построить вдоль нашей границы буферную зону, вглубь нашего государства. Мы поняли, что они не остановятся, они сделали прорыв на Харьковщине. Слава богу, мы там смогли их остановить и не дали им оккупировать Харьков. После этого у нас были сигналы, что они могут это сделать на севере - Сумщина, Черниговщина. Для нас это был бы очень серьезный вызов. Они не отказались от этих планов. И тогда мы поняли, что нам нужно провести соответствующую операцию. Чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы", - пояснил Зеленский.
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Змусили його напасти на Курщину
Як повідомив Володимир Артюх, через ускладнення безпекової ситуації, рада оборони області прийняла рішення внести до переліку населених пунктів, які підлягають евакуації, Глухів, Есмань та Свесу, Шосткинського району, а також Манухівку та Іванівку, Конотопського району.
Вже не цікаво згадувати, що "брак далекобійності" виник бо жалюгідний гороховий шут Зеленський, після Оману, разом із Єрмачком весь час танцювали під дудку кремля і клали на країну те, чим Зеленський грає на піаніно. Та й країною Зеленський "керує" тим же органом.
А от щодо "думати" - оце вже регіт - чим думати !? Пустою макітрою, у якій з одного вуха видно отвір протилежного? Зелені гниди, разом із своїми кремлівськими кураторами, впевненими кроками ведуть Україну до краху, як корову на бійню. А країна покірно йде. От у чому біда. Героїзм захисників не компенсує шалену шкоду від зелених гних у державному "керівництві". Альтернатива є - гнати Зеленського втришия і зробити в Україні справжню державну владу, а не дешеву імітацію.
Амери вже сказали,що операція не досягда успіху.Як сказав Швець,не можна так легковажити долею країни,обравши курську операцію.Донбас то захоплюють касапи,звідки зняли кращі підрозділи.І краще зах.озброєння.
ті, хто говорять, що непотрібно було проводити курську офензиву - це люди, які точно свідомо або несвідомо грають на москальські наративи.
Це для вас.
Адекватні люди тверезо оцінюють цю операцію,за час якої втратили 6 містечок,а взяли одне-суджа.Притому,що зе наперед заявив,що курська земля йому не потрібна,а пу-що донецька земля має бути його,як мінімум.
Думай-ТЕ,як заповідав ваш лідор,протермінований.
Зеля, іди туди чим граєш на піаніно!!!
> В этой книге рассматриваются научные и медицинские доказательства, чтобы определить, может ли быть правдой общепринятая история атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В ней делается вывод, что 1. никаких ядерных взрывов не было, 2. города были разрушены обычными взрывчатыми веществами и напалмом, 3. жертвы были убиты не радиацией, а горчичным газом, а также напалмом. Хотя большая часть книги посвящена медицинским и физическим доказательствам, в последних двух главах также рассматриваются более широкие исторические и политические последствия.