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Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе: убытки государства - 1,1 млрд грн, - Офис генпрокурора

Корупція в Міноборони

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора бывшему временно исполняющему обязанности директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны сообщено о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военные должностные лица Министерства обороны Украины в условиях военного положения в 2022-2023 годах заключили с субъектами предпринимательской деятельности договоры о поставках для государственных нужд смазочных средств, нефти и дистиллятов для техники специального назначения.

Убытки государства

Подозреваемый в 2022 году безосновательно включил в эти договоры налог на добавленную стоимость. Таким действиями государству нанесен более 1,1 млрд грн убытков.

Сейчас ему избрана мера пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ ГБР.

Напоминается также, что этот экс-чиновник Минобороны подозревается в растрате более 1,7 млрд грн бюджетных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ - закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Сейчас в уголовном производстве выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

Кроме того ВАКС осуществляет судебное рассмотрение уголовных производств по обвинению экс-чиновника в растрате государственных средств и препятствовании законной деятельности ВСУ при закупке некачественных бронежилетов, форменной одежды и другой амуниции на общую сумму почти 1,3 млрд грн.

Правоохранители разоблачили экс-чиновника во взаимодействии с Минобороны.

Фамилии чиновника Офис генпрокурора не называет.
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Топ комментарии
+4
Недбале ставлення. Тобто диверсія, корупція, дії на зниження обороноздатності - це **** недбале ставлення. Недбале ставлення - це тисяча гривень. А більше мільярда - то вже розстріл має бути. Мразоти зелені, тварюки
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05.09.2024 12:27
+1
Понятно? Не спи@дил, а небрежно отнёсся.
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05.09.2024 12:35
+1
1000 грн - це крадіжка й винуватець - злодій, а 1 лярд в держави ку-ку - це недбале ставлення й його більш за все вибачать, тому що всі можуть помилятися...
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05.09.2024 12:42
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І хто ж це? Знов слуга? Не дивно
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05.09.2024 12:21 Ответить
Як так сталося "ума не приложу"
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05.09.2024 13:04 Ответить
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05.09.2024 13:07 Ответить
Недбале ставлення. Тобто диверсія, корупція, дії на зниження обороноздатності - це **** недбале ставлення. Недбале ставлення - це тисяча гривень. А більше мільярда - то вже розстріл має бути. Мразоти зелені, тварюки
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05.09.2024 12:27 Ответить
1000 грн - це крадіжка й винуватець - злодій, а 1 лярд в держави ку-ку - це недбале ставлення й його більш за все вибачать, тому що всі можуть помилятися...
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05.09.2024 12:42 Ответить
Понятно? Не спи@дил, а небрежно отнёсся.
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05.09.2024 12:35 Ответить
Країна повинна знати своїх антигероїв!!
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05.09.2024 12:39 Ответить
По двох наведених в новині епізодах державі завдано збитків на 2,8 мільярда гривень а підозрюють якогось одного чиновника, який мабуть все організував і провернув сам без будь-яких покровителів та організаторів з ОПи.
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05.09.2024 12:51 Ответить
Шефу можна було, а йому ні? Справа яйцекрада живе.

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05.09.2024 12:52 Ответить
А не спешите намыливать верёвку!
Не исключено, что когда в начале все (вместе с этими прокурорами) сдрыснули из Киева, Минобороны было вынуждено закупать у кого попало без конкурса топливо по любой цене, а теперь эти говнопрокуроры задним числом взяли цены на лондонской бирже и насчитали миллиард убытков!
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05.09.2024 13:14 Ответить
Що значить безпідставно включив ПДВ?
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05.09.2024 13:34 Ответить
 
 