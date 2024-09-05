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Новини
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корупція (4610) Міноборони (6995) підозра (688) Офіс Генпрокурора (3153)

Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби: збитки держави - 1,1 млрд грн, - Офіс генпрокурора

Корупція в Міноборони

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора колишньому тимчасово виконувачу обов'язків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, військові службові особи Міністерства оборони України в умовах воєнного стану у 2022-2023 роках уклали з суб’єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення.

Збитки держави 

Підозрюваний у 2022 році безпідставно включив до цих договорів податок на додану вартість. Таким діями державі завдано понад 1,1 млрд грн збитків.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР.

Нагадується також, що цей експосадовець Міноборони підозрюється у розтраті понад 1,7 млрд грн бюджетних коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ - закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України). Наразі у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Крім того ВАКС здійснює судовий розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних коштів та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форменого одягу та іншої амуніції на загальну суму майже 1,3 млрд грн.

Правоохоронці викрили експосадовця у взаємодії з Міноборони.

Прізвища чиновника Офіс генпрокурора не називає.

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Топ коментарі
+4
Недбале ставлення. Тобто диверсія, корупція, дії на зниження обороноздатності - це **** недбале ставлення. Недбале ставлення - це тисяча гривень. А більше мільярда - то вже розстріл має бути. Мразоти зелені, тварюки
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05.09.2024 12:27
+1
Понятно? Не спи@дил, а небрежно отнёсся.
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05.09.2024 12:35
+1
1000 грн - це крадіжка й винуватець - злодій, а 1 лярд в держави ку-ку - це недбале ставлення й його більш за все вибачать, тому що всі можуть помилятися...
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05.09.2024 12:42
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І хто ж це? Знов слуга? Не дивно
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05.09.2024 12:21 Відповісти
Як так сталося "ума не приложу"
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05.09.2024 13:04 Відповісти
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05.09.2024 13:07 Відповісти
Недбале ставлення. Тобто диверсія, корупція, дії на зниження обороноздатності - це **** недбале ставлення. Недбале ставлення - це тисяча гривень. А більше мільярда - то вже розстріл має бути. Мразоти зелені, тварюки
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05.09.2024 12:27 Відповісти
1000 грн - це крадіжка й винуватець - злодій, а 1 лярд в держави ку-ку - це недбале ставлення й його більш за все вибачать, тому що всі можуть помилятися...
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05.09.2024 12:42 Відповісти
Понятно? Не спи@дил, а небрежно отнёсся.
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05.09.2024 12:35 Відповісти
Країна повинна знати своїх антигероїв!!
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05.09.2024 12:39 Відповісти
По двох наведених в новині епізодах державі завдано збитків на 2,8 мільярда гривень а підозрюють якогось одного чиновника, який мабуть все організував і провернув сам без будь-яких покровителів та організаторів з ОПи.
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05.09.2024 12:51 Відповісти
Шефу можна було, а йому ні? Справа яйцекрада живе.

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05.09.2024 12:52 Відповісти
А не спешите намыливать верёвку!
Не исключено, что когда в начале все (вместе с этими прокурорами) сдрыснули из Киева, Минобороны было вынуждено закупать у кого попало без конкурса топливо по любой цене, а теперь эти говнопрокуроры задним числом взяли цены на лондонской бирже и насчитали миллиард убытков!
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05.09.2024 13:14 Відповісти
Що значить безпідставно включив ПДВ?
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05.09.2024 13:34 Відповісти
 
 