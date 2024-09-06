Оккупанты пополнили некомплект штурмовых групп в Волчанске, в районе Глубокого проводят разведку для активизации штурмовых действий, - ОТГ "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается напряженной и характеризуется повышенной активностью противника.
Об этом сообщили в ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.
Так, в районе населенного пункта Глубокое подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии приведены в повышенную боевую готовность, проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения с целью активизации штурмовых действий.
Вблизи Лукьянцев враг осуществил эвакуационные мероприятия, провел логистическое обеспечение на передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.
По данным ОТГ "Харків", в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку районов города с целью выявления подразделений Сил обороны. Пополнил текущий некомплект штурмовых групп.
Ситуация в операционной зоне ОТГ "Харків"
За минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием четырех КАБов и нанесли 29 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 420 раз.
С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Потери армии РФ
Враг за минувшие сутки потерял 75 человек, из них безвозвратные потери - 28, санитарные - 47.
Также на указанном направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 65 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины,
- 1 артиллерийскую систему,
- 3 автомобиля,
- 3 единицы специальной техники,
- 56 БПЛА.
Кроме того, уничтожено 63 укрытия для личного состава, 1 место хранения боеприпасов,
1 стартовую позицию для запуска БПЛА.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавили в ОТГ "Харків".
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https://gwaramedia.com/boyova-hotovnist-rosiian-u-hlybokomu-ta-povitriana-rozvidka-u-vovchansku-operatyvna-obstanovka-na-kharkivskomu-napriamku/ Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська. Втрати армії РФ за минулу добу склали 75 осіб: 28 військових ліквідовано і 47 поранено.
https://gwaramedia.com/boyova-hotovnist-rosiian-u-hlybokomu-ta-povitriana-rozvidka-u-vovchansku-operatyvna-obstanovka-na-kharkivskomu-napriamku/ Також на цьому напрямку російські війська втратили знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, дві бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, три автомобілі, три одиниці спеціальної техніки, 63 укриття для особового складу, одне місце зберігання *********** та одну стартову позицію для запуску БпЛА.