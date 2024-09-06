Окупанти поповнили некомплект штурмових груп у Вовчанську, у районі Глибокого проводять розвідку для активізації штурмових дій, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається напруженою та характеризується підвищеною активністю противника.
Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
Так, у районі населеного пункту Глибоке підрозділи 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії приведені в підвищену бойову готовність, проводять інженерну розвідку маршрутів висування з метою активізації штурмових дій.
Поблизу Лукʼянців ворог здійснив евакуаційні заходи, провів логістичне забезпечення на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.
За даними ОТУ "Харків", у Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Поповнив поточний некомплект штурмових груп.
Ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням чотирьох КАБів та завдали 29 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 420 разів.
Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Втрати армії РФ
Ворог за минулу добу втратив 75 осіб, з них безповоротні втрати - 28, санітарні - 47.
Також на зазначеному напрямку окупанти втратили знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 бойові броньовані машини,
- 1 артилерійська система,
- 3 автомобілі,
- 3 одиниці спеціальної техніки,
- 56 БпЛА.
Крім того, знищено 63 укриття для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів,
1 стартова позиція для запуску БпЛА.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - додали в ОТУ "Харків".
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https://gwaramedia.com/boyova-hotovnist-rosiian-u-hlybokomu-ta-povitriana-rozvidka-u-vovchansku-operatyvna-obstanovka-na-kharkivskomu-napriamku/ Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська. Втрати армії РФ за минулу добу склали 75 осіб: 28 військових ліквідовано і 47 поранено.
https://gwaramedia.com/boyova-hotovnist-rosiian-u-hlybokomu-ta-povitriana-rozvidka-u-vovchansku-operatyvna-obstanovka-na-kharkivskomu-napriamku/ Також на цьому напрямку російські війська втратили знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, дві бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, три автомобілі, три одиниці спеціальної техніки, 63 укриття для особового складу, одне місце зберігання *********** та одну стартову позицію для запуску БпЛА.