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Окупанти штурмують багатоповерхову забудову у Вовчанську, поблизу Лук’янців у ворога нестача питної води та пального, - ОТУ "Харків"

Бої за Вовчанськ

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається без суттєвих змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення.

"Поблизу Лукʼянців на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу через відмови особового складу виконувати спеціальні завдання, спостерігається нестача питної води та пального до генераторів", - йдеться у повідомленні.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. Російські окупанти також завдали 1 ракетний удар та 35 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 407 разів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог штурмує багатоповерхову забудову у Вовчанську, в Глибоке прибув інженерний підрозділ військ РФ, - ОТУ "Харків"

Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Стариці.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становили 67 осіб, з них безповоротні - 21, санітарні - 40. В полон потрапили 6 окупантів.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 63 одиниці озброєння та військової техніки.

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Дивно що тут не має коментів, як не існує війни,захисників. Ці хлопці творять сьогодення своїми життями.
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05.09.2024 10:20 Відповісти
Не все выехали в Германию, живут на пособия и могут комментить 24/7.
Выбачте, пани патриотка))
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05.09.2024 11:33 Відповісти
 
 