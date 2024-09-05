Окупанти штурмують багатоповерхову забудову у Вовчанську, поблизу Лук’янців у ворога нестача питної води та пального, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення.
"Поблизу Лукʼянців на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу через відмови особового складу виконувати спеціальні завдання, спостерігається нестача питної води та пального до генераторів", - йдеться у повідомленні.
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони.
За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 2 бойових зіткнення. Російські окупанти також завдали 1 ракетний удар та 35 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 407 разів.
Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Стариці.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становили 67 осіб, з них безповоротні - 21, санітарні - 40. В полон потрапили 6 окупантів.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 63 одиниці озброєння та військової техніки.
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