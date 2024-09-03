Ворог штурмує багатоповерхову забудову у Вовчанську, в Глибоке прибув інженерний підрозділ військ РФ, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які намагаються просуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень на окремих ділянках місцевості.

В районі населеного пункту Глибоке відмічено прибуття інженерного підрозділу на передові позиції 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Також відмічено дистанційне мінування доріг противником.

Поблизу Лукʼянців ворог основні зусилля зосередив на недопущенні втрати займаного положення. Проводить інженерні роботи на позиціях, налагоджує систему звʼязку. На передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу відмічаються відмови особового складу противника від виконання поставлених завдань.

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У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку. Провів внутрішню ротацію особового складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснив поповнення боєкомплекту.

В районі населеного пункту Тихе противник здійснював повітряну розвідку місцевості за допомогою БпЛА.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 2 ракетні удари, 5 авіаційних ударів з використанням 7 КАБів, та завдали 21 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 388 разів.

Також зазначається, що від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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В ОТУ "Харків" наголошують, що втрати ворога на напрямку за минулу добу становили 63 особи, з них безповоротні - 21, санітарні - 42.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки.