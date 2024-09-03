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Новини Війна
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Ворог штурмує багатоповерхову забудову у Вовчанську, в Глибоке прибув інженерний підрозділ військ РФ, - ОТУ "Харків"

Наступ ворога на Вовчанськ

На Харківському напрямку оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів, які намагаються просуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень на окремих ділянках місцевості.

В районі населеного пункту Глибоке відмічено прибуття інженерного підрозділу на передові позиції 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Також відмічено дистанційне мінування доріг противником.

Поблизу Лукʼянців ворог основні зусилля зосередив на недопущенні втрати займаного положення. Проводить інженерні роботи на позиціях, налагоджує систему звʼязку. На передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу відмічаються відмови особового складу противника від виконання поставлених завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти частково переходять в оборону біля Липців, наші захисники покращують тактичне положення, - ОТУ "Харків"

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку. Провів внутрішню ротацію особового складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснив поповнення боєкомплекту.

В районі населеного пункту Тихе противник здійснював повітряну розвідку місцевості за допомогою БпЛА.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 2 ракетні удари, 5 авіаційних ударів з використанням 7 КАБів, та завдали 21 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 388 разів.

Також зазначається, що від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти штурмують район багатоповерхової забудови у Вовчанську, знищено ворожу групу, яка прямувала на Агрегатний завод, - ОТУ "Харків"

В ОТУ "Харків" наголошують, що втрати ворога на напрямку за минулу добу становили 63 особи, з них безповоротні - 21, санітарні - 42.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки.

Автор: 

армія рф (17309) Харківщина (6054) наступ (230)


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Топ коментарі
+6
Ворог штурбує ,ворог убиває ,ворог руйнує ,а де відповідь ? це для того була зміна вищого військового керівництва що б втратити будь де ініціативу ? ,кожен день ворог обстрілює Харків,Херсон ,Нікополь а чомусь Донець ,Горлівка ,Макіївка спокійно без обстрілів хоч там перебувають рашиські військові та терористи лднр і техніка спокійно завозится ?
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03.09.2024 10:10
+3
реально круто ЦЕ коли путін їпашить по Белгороду, і по москві
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03.09.2024 13:19
+2
це типовий кацапоїдський троль з підмосковья - але нічого - скоро "остаткі взривной волни" прийдут і до його підмосковья
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03.09.2024 13:21
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Ворог штурбує ,ворог убиває ,ворог руйнує ,а де відповідь ? це для того була зміна вищого військового керівництва що б втратити будь де ініціативу ? ,кожен день ворог обстрілює Харків,Херсон ,Нікополь а чомусь Донець ,Горлівка ,Макіївка спокійно без обстрілів хоч там перебувають рашиські військові та терористи лднр і техніка спокійно завозится ?
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03.09.2024 10:10 Відповісти
И шо наши говорят что делают кацапы.кацапы что делаем мы...кацы вообще ноют что им там трындец.на агрегатном.стандарты подачи инфы ничего такого.и так много трындежа.чуть ли не до того что кацап на 3 метра продвинулся и 2 раза посцал за это время)
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03.09.2024 10:40 Відповісти
Ви в Україні взагалі мешкаєте?
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03.09.2024 10:58 Відповісти
В Украине,вчера с утра наблюдал с сигареткой на балконе как баллистику над святошино *******,реально крутое ощущение когда докатываються до тебя остатки взрывной волны.кайфец👍
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03.09.2024 11:47 Відповісти
Ну для вас це може і круто, а кожного дня в Україні руйнують будівлі, вбивають людей. А для вас це "круто". А також руйнують енергетику і промисловість, окуповують населені пункти
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03.09.2024 12:01 Відповісти
це типовий кацапоїдський троль з підмосковья - але нічого - скоро "остаткі взривной волни" прийдут і до його підмосковья
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03.09.2024 13:21 Відповісти
Можливо
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03.09.2024 13:50 Відповісти
реально круто ЦЕ коли путін їпашить по Белгороду, і по москві
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03.09.2024 13:19 Відповісти
І це ще добре що мудрий зе з шуріком стягнув всі резерви кацапів під Коренево,понищив їхні аеродроми і нафтобази,позбивав усі ракети,окружив їх у Вовчанську і робить пастку під Покровським.
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03.09.2024 10:12 Відповісти
Як казали у часи СРСР - стройбат (ці самі інженерні підрозділи) це "страшна сила", вони такі "звірі" що їм навіть автомати не дають! Ну якщо замість піхоти надсилають інженерні підрозділи, то справи у )(уйла (воно ж путін) із резервами повний швах!
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03.09.2024 10:34 Відповісти
Это значит, что они будут сносить дома. А не швах.
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03.09.2024 11:07 Відповісти
наші ОТУ, ОСУВ, Гівнокомандувачі тільки констатують факти: ворог штурмує, ворог захопив, ворог окупував....
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03.09.2024 15:27 Відповісти
 
 