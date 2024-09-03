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Новости Война
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Враг штурмует многоэтажную застройку в Волчанске, в Глубокое прибыло инженерное подразделение войск РФ, - ОТГ "Харьков"

Наступ ворога на Вовчанськ

На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые пытаются продвигаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений на отдельных участках местности.

В районе населенного пункта Глубокое отмечено прибытие инженерного подразделения на передовые позиции 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Также отмечено дистанционное минирование дорог противником.

Вблизи Лукьянцев враг основные усилия сосредоточил на недопущении потери занимаемого положения. Проводит инженерные работы на позициях, налаживает систему связи. На передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса отмечаются отказы личного состава противника от выполнения поставленных задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты частично переходят в оборону возле Липцов, наши защитники улучшают тактическое положение, - ОТГ "Харьков"

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, налаживает систему связи. Провел внутреннюю ротацию личного состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществил пополнение боекомплекта.

В районе населенного пункта Тихое противник осуществлял воздушную разведку местности с помощью БпЛА.

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 2 ракетных удара, 5 авиационных ударов с использованием 7 КАБов, и нанесли 21 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 388 раз.

Также отмечается, что с начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты штурмуют район многоэтажной застройки в Волчанске, уничтожена вражеская группа, которая направлялась на Агрегатный завод, - ОТГ "Харьков"

В ОТГ "Харьков" отмечают, что потери врага на направлении за минувшие сутки составили 63 человека, из них безвозвратные - 21, санитарные - 42.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники.

Автор: 

армия РФ (19160) Харьковщина (5577) наступление (209)


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Топ комментарии
+6
Ворог штурбує ,ворог убиває ,ворог руйнує ,а де відповідь ? це для того була зміна вищого військового керівництва що б втратити будь де ініціативу ? ,кожен день ворог обстрілює Харків,Херсон ,Нікополь а чомусь Донець ,Горлівка ,Макіївка спокійно без обстрілів хоч там перебувають рашиські військові та терористи лднр і техніка спокійно завозится ?
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03.09.2024 10:10
+3
реально круто ЦЕ коли путін їпашить по Белгороду, і по москві
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03.09.2024 13:19
+2
це типовий кацапоїдський троль з підмосковья - але нічого - скоро "остаткі взривной волни" прийдут і до його підмосковья
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03.09.2024 13:21
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Ворог штурбує ,ворог убиває ,ворог руйнує ,а де відповідь ? це для того була зміна вищого військового керівництва що б втратити будь де ініціативу ? ,кожен день ворог обстрілює Харків,Херсон ,Нікополь а чомусь Донець ,Горлівка ,Макіївка спокійно без обстрілів хоч там перебувають рашиські військові та терористи лднр і техніка спокійно завозится ?
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03.09.2024 10:10 Ответить
И шо наши говорят что делают кацапы.кацапы что делаем мы...кацы вообще ноют что им там трындец.на агрегатном.стандарты подачи инфы ничего такого.и так много трындежа.чуть ли не до того что кацап на 3 метра продвинулся и 2 раза посцал за это время)
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03.09.2024 10:40 Ответить
Ви в Україні взагалі мешкаєте?
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03.09.2024 10:58 Ответить
В Украине,вчера с утра наблюдал с сигареткой на балконе как баллистику над святошино *******,реально крутое ощущение когда докатываються до тебя остатки взрывной волны.кайфец👍
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03.09.2024 11:47 Ответить
Ну для вас це може і круто, а кожного дня в Україні руйнують будівлі, вбивають людей. А для вас це "круто". А також руйнують енергетику і промисловість, окуповують населені пункти
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03.09.2024 12:01 Ответить
це типовий кацапоїдський троль з підмосковья - але нічого - скоро "остаткі взривной волни" прийдут і до його підмосковья
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03.09.2024 13:21 Ответить
Можливо
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03.09.2024 13:50 Ответить
реально круто ЦЕ коли путін їпашить по Белгороду, і по москві
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03.09.2024 13:19 Ответить
І це ще добре що мудрий зе з шуріком стягнув всі резерви кацапів під Коренево,понищив їхні аеродроми і нафтобази,позбивав усі ракети,окружив їх у Вовчанську і робить пастку під Покровським.
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03.09.2024 10:12 Ответить
Як казали у часи СРСР - стройбат (ці самі інженерні підрозділи) це "страшна сила", вони такі "звірі" що їм навіть автомати не дають! Ну якщо замість піхоти надсилають інженерні підрозділи, то справи у )(уйла (воно ж путін) із резервами повний швах!
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03.09.2024 10:34 Ответить
Это значит, что они будут сносить дома. А не швах.
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03.09.2024 11:07 Ответить
наші ОТУ, ОСУВ, Гівнокомандувачі тільки констатують факти: ворог штурмує, ворог захопив, ворог окупував....
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03.09.2024 15:27 Ответить
 
 