Враг штурмует многоэтажную застройку в Волчанске, в Глубокое прибыло инженерное подразделение войск РФ, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые пытаются продвигаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений на отдельных участках местности.

В районе населенного пункта Глубокое отмечено прибытие инженерного подразделения на передовые позиции 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Также отмечено дистанционное минирование дорог противником.

Вблизи Лукьянцев враг основные усилия сосредоточил на недопущении потери занимаемого положения. Проводит инженерные работы на позициях, налаживает систему связи. На передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса отмечаются отказы личного состава противника от выполнения поставленных задач.

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В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, налаживает систему связи. Провел внутреннюю ротацию личного состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществил пополнение боекомплекта.

В районе населенного пункта Тихое противник осуществлял воздушную разведку местности с помощью БпЛА.

По данным ОТГ "Харьков", за прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 2 ракетных удара, 5 авиационных ударов с использованием 7 КАБов, и нанесли 21 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 388 раз.

Также отмечается, что с начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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В ОТГ "Харьков" отмечают, что потери врага на направлении за минувшие сутки составили 63 человека, из них безвозвратные - 21, санитарные - 42.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники.