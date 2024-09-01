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Новости Война
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Оккупанты частично переходят в оборону возле Липцев, наши защитники улучшают тактическое положение, - ОТГ "Харьков"

Ситуація в районі Липців

Сейчас у Липцев на Харьковском направлении войска РФ частично переходят в оборону.

Об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя ситуацию в районе Липцов, Саранцев сказал: "В этом районе противник частично переходит в оборону, пытается удержать занимаемые рубежи, иногда восстановить утраченное положение, поскольку на этом направлении понес достаточно ощутимые потери, некоторые военнослужащие подразделений, находящихся на передовых позициях, отказываются выполнять боевые задачи. На этом отрезке мы частично улучшаем свое тактическое положение, в случае благоприятных условий контратакуем противника".

В то же время спикер отметил, что враг все еще силен, держит там достаточно большое количество личного состава.

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"Поэтому, конечно, мы готовимся ко всем возможным действиям врага для того, чтобы не только его эффективно сдерживать, но и при благоприятных условиях продвигаться, отвоевать свои территории", - сказал Саранцев.

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01.09.2024 14:42 Ответить
Речник казкарь ще той: то повний бардак у противника то він сильний.
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01.09.2024 15:51 Ответить
 
 