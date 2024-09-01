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Новини Війна
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Окупанти частково переходять в оборону біля Липців, наші захисники покращують тактичне положення, - ОТУ "Харків"

Ситуація в районі Липців

Наразі біля Липців на Харківському напрямку війська РФ частково переходять в оборону.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи ситуацію в районі Липців, Саранцев сказав: "В цьому районі противник частково переходить в оборону, намагається втримати займані рубежі, подекуди відновити втрачене положення, оскільки на цьому напрямку зазнав досить відчутних втрат, деякі військовослужбовці підрозділів, які перебувають на передових позиціях, відмовляються виконувати бойові завдання. На цьому відтинку ми частково покращуємо своє тактичне положення, у разі сприятливих умов контратакуємо противника".

Водночас речник зауважив, що ворог все ще сильний, тримає там достатньо велику кількість особового складу.

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"Тому, звичайно, ми готуємося до всіх можливих дій ворога для того, щоб не тільки його ефективно стримувати, а й за сприятливих умов просуватися, відвоювати свої території", - сказав Саранцев.

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01.09.2024 14:42 Відповісти
Речник казкарь ще той: то повний бардак у противника то він сильний.
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01.09.2024 15:51 Відповісти
 
 