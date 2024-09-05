Оккупанты штурмуют многоэтажную застройку в Волчанске, вблизи Лукьянцев у врага нехватка питьевой воды и горючего, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается без существенных изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое противник проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.

"Вблизи Лукьянцев на передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса из-за отказа личного состава выполнять специальные задачи, наблюдается нехватка питьевой воды и топлива к генераторам", - говорится в сообщении.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку районов города с целью выявления подразделений Сил обороны.

По данным ОТГ "Харків", за минувшие сутки произошло 2 боевые столкновения. Российские оккупанты также нанесли 1 ракетный удар и 35 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 407 раз.

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С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Старицы.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 67 человек, из них безвозвратные - 21, санитарные - 40. В плен попали 6 оккупантов.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 63 единицы вооружения и военной техники.