Сутки на Харьковщине: под ударами - Купянщина, в Волчанске ранена волонтер. ФОТОрепортаж

5 сентября около 5 утра войска РФ обстреляли с. Бобровка (Харьковский р-н, Ольховская ТГ). Под ударом находилось садовое товарищество. После обстрела горел дачный дом и трава на площади 500 м.кв.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за предыдущие сутки:

После 22:00. Купянский район, с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены помещения администрации, училища, Дома культуры, другой гражданской инфраструктуры. Без пострадавших.

11:09, Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Большая Шапковка, за пределами. В результате обстрела горела трава. Пострадавших нет.

11:43, 11:48, 12:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрелов горели частные дома, хозяйственные постройки.

12:15, Харьковский район, Дергачевская громада, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горел дом.

14:00, Чугуевский район, г. Волчанск. Во время эвакуации людей в результате обстрела пострадала 19-летняя волонтер , она госпитализирована в медицинское учреждение.

, она госпитализирована в медицинское учреждение. Около 16:00, Купянский район, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате артобстрела пострадал 71-летний мужчина , он госпитализирован.

, он госпитализирован. 16:22, Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Большая Шапковка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Купянск: Горели дома, поврежден газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ









На фото: с. Ковшаровка

Обстановка на Харьковщине

Синегубов напоминает, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все - в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БПЛА.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки.

Смотрите также: Огневой дрон жжет позиции оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО