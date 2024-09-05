Сутки на Харьковщине: под ударами - Купянщина, в Волчанске ранена волонтер. ФОТОрепортаж
5 сентября около 5 утра войска РФ обстреляли с. Бобровка (Харьковский р-н, Ольховская ТГ). Под ударом находилось садовое товарищество. После обстрела горел дачный дом и трава на площади 500 м.кв.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Харьковщины за предыдущие сутки:
- После 22:00. Купянский район, с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены помещения администрации, училища, Дома культуры, другой гражданской инфраструктуры. Без пострадавших.
- 11:09, Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Большая Шапковка, за пределами. В результате обстрела горела трава. Пострадавших нет.
- 11:43, 11:48, 12:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрелов горели частные дома, хозяйственные постройки.
- 12:15, Харьковский район, Дергачевская громада, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горел дом.
- 14:00, Чугуевский район, г. Волчанск. Во время эвакуации людей в результате обстрела пострадала 19-летняя волонтер, она госпитализирована в медицинское учреждение.
- Около 16:00, Купянский район, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате артобстрела пострадал 71-летний мужчина, он госпитализирован.
- 16:22, Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Большая Шапковка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.
Обстановка на Харьковщине
Синегубов напоминает, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все - в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БПЛА.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки.
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valentyna #410470
показать весь комментарий05.09.2024 08:58 Ответить Мне нравится 1
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