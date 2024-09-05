Доба на Харківщині: під ударами Куп’янщина, у Вовчанську поранено волонтерку. ФОТОрепортаж

5 вересня близько 5 ранку війська РФ обстріляли с. Бобрівка (Харківський р-н, Вільхівська ТГ). Під ударом перебувало садове товариство. Після обстрілу горів дачний будинок та трава на площі 500 м.кв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини за попередню добу:

Після 22-00. Куп'янський район, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення адміністрації, училища, Будинку культури, іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих.

11-09 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Велика Шапківка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава. Постраждалих немає.

11-43, 11-48, 12-00 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди.

12-15 Харківський район, Дергачівська громада, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів будинок.

14-00 Чугуївський район, м. Вовчанськ. Під час евакуації людей внаслідок обстрілу постраждала 19-річна волонтерка , госпіталізована до медичної установи.

, госпіталізована до медичної установи. Близько 16-00 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок артобстрілу постраждав 71-річний , госпіталізований.

, госпіталізований. 16-22 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Велика Шапківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

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На фото: с. Ківшарівка

Обстановка на Харківщині

Синєгубов нагадує, що на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі - в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.