Окупанти атакували Куп’янськ: Горіли будинки, пошкоджено газопровід. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні, 4 вересня, російські окупанти завдали кількох ударів по місту Куп'янськ.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, о 04:43 внаслідок влучання ворожого FPV-дрона пошкоджено житловий будинок, дані про постраждалих не надходили.
Крім того, близько 09:30 ворог здійснив обстріл житлової забудови, внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння, без постраждалих.
О 10:00 на території одного із приватних домоволодінь виявлено ворожий FPV-дрон, інформація про потерпілих та руйнування не надходила.
У період з 11:20 по 11:30 ворог обстріляв житлову забудову на території міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий будинок, газопровід, на місці влучання сталася пожежа. Дані про постраждалих не надходили. Тип боєприпасів наразі встановлюється.
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