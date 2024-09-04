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Окупанти атакували Куп’янськ: Горіли будинки, пошкоджено газопровід. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні, 4 вересня, російські окупанти завдали кількох ударів по місту Куп'янськ.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 04:43 внаслідок влучання ворожого FPV-дрона пошкоджено житловий будинок, дані про постраждалих не надходили.

Крім того, близько 09:30 ворог здійснив обстріл житлової забудови, внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння, без постраждалих.

Також читайте: Вогняний дрон палить позиції окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Лбстріл Куп'янська 4 вересня

О 10:00 на території одного із приватних домоволодінь виявлено ворожий FPV-дрон, інформація про потерпілих та руйнування не надходила.

У період з 11:20 по 11:30 ворог обстріляв житлову забудову на території міста Куп'янськ. Пошкоджено житловий будинок, газопровід, на місці влучання сталася пожежа. Дані про постраждалих не надходили. Тип боєприпасів наразі встановлюється.

Читайте: Ворог привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого, - ОТУ "Харків"

Лбстріл Куп'янська 4 вересня
Лбстріл Куп'янська 4 вересня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна пожежа на Ізюмщині спричинена діями РФ. Знищено 250 будинків, евакуювали понад 600 людей, - ОВА

Лбстріл Куп'янська 4 вересня
Лбстріл Куп'янська 4 вересня
Лбстріл Куп'янська 4 вересня

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) Куп’янськ (760)


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... підори мокрозаді.
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04.09.2024 13:46 Відповісти
либо Украина создаст атомную бомбу даже грязную , либо ее не будет. все эти цацки леопарды, F16 не остановят орду
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04.09.2024 13:51 Відповісти
Мавпи з гранатами.
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04.09.2024 13:55 Відповісти
 
 