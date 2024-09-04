Ворог привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається без змін. Сили оборони України продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник привів передові підрозділи у підвищену бойову готовність, зосередив основну увагу на відстеженні та спробах ураження БпЛА Сил оборони України.
Поблизу Лукʼянців у звʼязку з пожежею на позиціях противника ускладнилося проведення заходів логістичного забезпечення та евакуації втрат. В підрозділах 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу продовжують відбуватися випадки відмов особового складу від виконання завдань.
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку.
В ОТУ "Харків" повідомляють, що протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 5 авіаційних ударів з використанням двох КАБів, та завдали 21 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 372 рази.
Також від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.
"Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Втрати армії РФ
Втрати ворога за минулу добу становлять 74 особи, з них безповоротні – 33, санітарні - 44. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 4 артилерійські системи,
- 4 автомобілі,
- 2 одиниці спеціальної техніки,
- 74 БпЛА.
Знищено також 57 укриттів для особового складу, 3 місця зберігання боєприпасів.
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Виходить до цього противник типу загорав на сонці. Виникає питання а наші там десь були в той час.