Ворог привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається без змін. Сили оборони України продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник привів передові підрозділи у підвищену бойову готовність, зосередив основну увагу на відстеженні та спробах ураження БпЛА Сил оборони України.

Поблизу Лукʼянців у звʼязку з пожежею на позиціях противника ускладнилося проведення заходів логістичного забезпечення та евакуації втрат. В підрозділах 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу продовжують відбуватися випадки відмов особового складу від виконання завдань.

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У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку.

В ОТУ "Харків" повідомляють, що протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 5 авіаційних ударів з використанням двох КАБів, та завдали 21 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 372 рази.

Також від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

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"Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрати армії РФ

Втрати ворога за минулу добу становлять 74 особи, з них безповоротні – 33, санітарні - 44. Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

4 артилерійські системи,

4 автомобілі,

2 одиниці спеціальної техніки,

74 БпЛА.

Знищено також 57 укриттів для особового складу, 3 місця зберігання боєприпасів.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 620 350 осіб (+1390 за добу), 8618 танків, 17 694 артсистеми, 16 848 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА