Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 620 350 осіб (+1390 за добу), 8618 танків, 17 694 артсистеми, 16 848 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 620 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 620350 (+1390) осіб,

танків - 8618 (+7) од,

бойових броньованих машин - 16848 (+27) од,

артилерійських систем - 17694 (+30) од,

РСЗВ - 1177 (+0) од,

засоби ППО - 940 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14616 (+43),

крилаті ракети - 2580 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24007 (+35) од,

спеціальна техніка - 3014 (+12)

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.