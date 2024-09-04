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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 620 350 осіб (+1390 за добу), 8618 танків, 17 694 артсистеми, 16 848 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 620 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 620350 (+1390) осіб,

танків - 8618 (+7) од,

бойових броньованих машин - 16848 (+27) од,

артилерійських систем - 17694 (+30) од,

РСЗВ - 1177 (+0) од,

засоби ППО - 940 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14616 (+43),

крилаті ракети - 2580 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24007 (+35) од,

спеціальна техніка - 3014 (+12)

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Топ коментарі
+19
Кладуть їх,нові лізуть,дебіли на росії не переводяться.
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04.09.2024 07:47
+15
Минув 3850 день москальсько-української війни.
111! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 620 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іжевськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 4 000 рил.
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04.09.2024 08:57
+11
Дивують люди котрі сподіваються, що зі смертю ***** закінчиться війна, ні не закінчиться, бо там колективний *****, хто б не став до влади для нас нічого хорошого не буде.
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04.09.2024 08:14
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Кладуть їх,нові лізуть,дебіли на росії не переводяться.
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04.09.2024 07:47 Відповісти
Родина в опастност. Надо.
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04.09.2024 08:24 Відповісти
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04.09.2024 16:13 Відповісти
тюрма народів посилює тиск , але потрібно витримати , ***** скоро помре
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04.09.2024 07:50 Відповісти
Дивують люди котрі сподіваються, що зі смертю ***** закінчиться війна, ні не закінчиться, бо там колективний *****, хто б не став до влади для нас нічого хорошого не буде.
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04.09.2024 08:14 Відповісти
ну він їх ватажок , тому на кілька десятиліть війна припиниться, можливо в нас вийде створити національну державу за цей час і дожднатися до НАТО
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04.09.2024 08:23 Відповісти
Прийде до влади якийсь гіпотетичний Мєдвєдев, нам легше стане? Не пишіть маячню. Їхнє суспільство хворе війною, і від зміни ключової фігури там нічого не зміниться.....
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04.09.2024 08:32 Відповісти
давай но спочатку НЕХАЙ куло здохне - а там побачимо
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04.09.2024 16:14 Відповісти
Дуже наївні сподівання.
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04.09.2024 08:33 Відповісти
Я думаю,закінчиться.Народ у раші-стадо,скажуть"цєлі сво достігнути",і все.А які там цілі,стаду знати не обов'язково.А війна у рашкостані всім обридла,особливо багатим,в тім числі і олігархам.Санкції діють,хочеться і торгувати і по світу їздить.
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04.09.2024 09:12 Відповісти
Друже ти правий на всі 50% - що "перемогою расіі" буде те, що об'явить ліліпутін а народ схаває.
Одначе ти не правий що ситуація в росії повернеться до 2013 року - це іллюзія всіх росіян - що ВСЕ у них стане як до 2013 року - НЕ СТАНЕ.
ситуація кацапів - це НАЗАВЖДИ!
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04.09.2024 16:17 Відповісти
Цотка Клава? Не така буде як клован.
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04.09.2024 08:26 Відповісти
Кількість "вбитих" орків прямо пропорційна темпу здачі територій на Донбасі - так бачу я. Дай боже помиляюсь
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04.09.2024 07:59 Відповісти
А території вони не безкоштовні.. Хоча на роїсі те життя варте хиба що "парти хероя"..
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04.09.2024 08:07 Відповісти
так воно і є...і не забувай 1390 орків це 350 українців ((((( 1 бат....і на відміну від орків наші ресурси обмежені...от же 350 підлягають бусифікації...щоденнно
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04.09.2024 08:18 Відповісти
О, непогано так вчора налупили техніки та арти 👏
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04.09.2024 08:19 Відповісти
1390 - це взагалі рекорд за добу чи було більше?
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04.09.2024 08:25 Відповісти
Був рекорд 1740.
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04.09.2024 08:34 Відповісти
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
28.05.2024 - 1 460
17.05.2024 - 1 410
14.05.2024 - 1 400
03.09.2024 - 1 390
Травень цього року був дуже спекотний, а ще було
11.05.2024 - 1 320
09.05.2024 - 1 300
і у підсумку без 60 орків 39 тис за місяць,
довго будуть 3,14дари похід на Харків відхаркувати.
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04.09.2024 09:55 Відповісти
1 390 сьогодні як по звіту, а не по факту.
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04.09.2024 09:58 Відповісти
Минув 3850 день москальсько-української війни.
111! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 620 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іжевськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 4 000 рил.
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04.09.2024 08:57 Відповісти
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04.09.2024 08:59 Відповісти
Барнаул залишив на завтра, а дивись буде новий рекорд по м'ясу і відразу Махачкала.
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04.09.2024 09:42 Відповісти
Чергові 10 тис чумардосів, авто і спецтехніка тисячні ювілеї.
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04.09.2024 09:38 Відповісти
 
 