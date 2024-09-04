Общие боевые потери РФ с начала войны – около 620 350 человек (+1390 за сутки), 8618 танков, 17 694 артсистемы, 16 848 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 620 350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 620350 (+1390) человек,

танков - 8618 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед,

артиллерийских систем - 17694 (+30) ед,

РСЗО - 1177 (+0) ед,

средства ППО - 940 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43),

крылатые ракеты - 2580 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед,

специальная техника - 3014 (+12)

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.