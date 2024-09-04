Общие боевые потери РФ с начала войны – около 620 350 человек (+1390 за сутки), 8618 танков, 17 694 артсистемы, 16 848 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 620 350 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 620350 (+1390) человек,
танков - 8618 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед,
артиллерийских систем - 17694 (+30) ед,
РСЗО - 1177 (+0) ед,
средства ППО - 940 (+0) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43),
крылатые ракеты - 2580 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед,
специальная техника - 3014 (+12)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Одначе ти не правий що ситуація в росії повернеться до 2013 року - це іллюзія всіх росіян - що ВСЕ у них стане як до 2013 року - НЕ СТАНЕ.
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і у підсумку без 60 орків 39 тис за місяць,
довго будуть 3,14дари похід на Харків відхаркувати.
111! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 620 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іжевськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 4 000 рил.