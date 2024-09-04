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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 620 350 человек (+1390 за сутки), 8618 танков, 17 694 артсистемы, 16 848 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 620 350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 620350 (+1390) человек,

танков - 8618 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед,

артиллерийских систем - 17694 (+30) ед,

РСЗО - 1177 (+0) ед,

средства ППО - 940 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43),

крылатые ракеты - 2580 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед,

специальная техника - 3014 (+12)

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6275) ликвидация (3538) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+19
Кладуть їх,нові лізуть,дебіли на росії не переводяться.
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04.09.2024 07:47
+15
Минув 3850 день москальсько-української війни.
111! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 620 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іжевськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 4 000 рил.
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04.09.2024 08:57
+11
Дивують люди котрі сподіваються, що зі смертю ***** закінчиться війна, ні не закінчиться, бо там колективний *****, хто б не став до влади для нас нічого хорошого не буде.
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04.09.2024 08:14
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Кладуть їх,нові лізуть,дебіли на росії не переводяться.
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04.09.2024 07:47 Ответить
Родина в опастност. Надо.
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04.09.2024 08:24 Ответить
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04.09.2024 16:13 Ответить
тюрма народів посилює тиск , але потрібно витримати , ***** скоро помре
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04.09.2024 07:50 Ответить
Дивують люди котрі сподіваються, що зі смертю ***** закінчиться війна, ні не закінчиться, бо там колективний *****, хто б не став до влади для нас нічого хорошого не буде.
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04.09.2024 08:14 Ответить
ну він їх ватажок , тому на кілька десятиліть війна припиниться, можливо в нас вийде створити національну державу за цей час і дожднатися до НАТО
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04.09.2024 08:23 Ответить
Прийде до влади якийсь гіпотетичний Мєдвєдев, нам легше стане? Не пишіть маячню. Їхнє суспільство хворе війною, і від зміни ключової фігури там нічого не зміниться.....
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04.09.2024 08:32 Ответить
давай но спочатку НЕХАЙ куло здохне - а там побачимо
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04.09.2024 16:14 Ответить
Дуже наївні сподівання.
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04.09.2024 08:33 Ответить
Я думаю,закінчиться.Народ у раші-стадо,скажуть"цєлі сво достігнути",і все.А які там цілі,стаду знати не обов'язково.А війна у рашкостані всім обридла,особливо багатим,в тім числі і олігархам.Санкції діють,хочеться і торгувати і по світу їздить.
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04.09.2024 09:12 Ответить
Друже ти правий на всі 50% - що "перемогою расіі" буде те, що об'явить ліліпутін а народ схаває.
Одначе ти не правий що ситуація в росії повернеться до 2013 року - це іллюзія всіх росіян - що ВСЕ у них стане як до 2013 року - НЕ СТАНЕ.
ситуація кацапів - це НАЗАВЖДИ!
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04.09.2024 16:17 Ответить
Цотка Клава? Не така буде як клован.
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04.09.2024 08:26 Ответить
Кількість "вбитих" орків прямо пропорційна темпу здачі територій на Донбасі - так бачу я. Дай боже помиляюсь
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04.09.2024 07:59 Ответить
А території вони не безкоштовні.. Хоча на роїсі те життя варте хиба що "парти хероя"..
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04.09.2024 08:07 Ответить
так воно і є...і не забувай 1390 орків це 350 українців ((((( 1 бат....і на відміну від орків наші ресурси обмежені...от же 350 підлягають бусифікації...щоденнно
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04.09.2024 08:18 Ответить
О, непогано так вчора налупили техніки та арти 👏
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04.09.2024 08:19 Ответить
1390 - це взагалі рекорд за добу чи було більше?
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04.09.2024 08:25 Ответить
Був рекорд 1740.
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04.09.2024 08:34 Ответить
13.05.2024 - 1 740
16.05.2024 - 1 520
15.05.2024 - 1 510
28.05.2024 - 1 460
17.05.2024 - 1 410
14.05.2024 - 1 400
03.09.2024 - 1 390
Травень цього року був дуже спекотний, а ще було
11.05.2024 - 1 320
09.05.2024 - 1 300
і у підсумку без 60 орків 39 тис за місяць,
довго будуть 3,14дари похід на Харків відхаркувати.
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04.09.2024 09:55 Ответить
1 390 сьогодні як по звіту, а не по факту.
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04.09.2024 09:58 Ответить
Минув 3850 день москальсько-української війни.
111! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Логістика перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 620 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іжевськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 4 000 рил.
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04.09.2024 08:57 Ответить
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04.09.2024 08:59 Ответить
Барнаул залишив на завтра, а дивись буде новий рекорд по м'ясу і відразу Махачкала.
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04.09.2024 09:42 Ответить
Чергові 10 тис чумардосів, авто і спецтехніка тисячні ювілеї.
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04.09.2024 09:38 Ответить
 
 