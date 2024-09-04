Оккупанты атаковали Купянск: Горели дома, поврежден газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня, 4 сентября, российские оккупанты нанесли несколько ударов по городу Купянск.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 04:43 в результате попадания вражеского FPV-дрона поврежден жилой дом, данные о пострадавших не поступали.

Кроме того, около 09:30 враг совершил обстрел жилой застройки, в результате удара возник пожар на территории частного домовладения, без пострадавших.

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В 10:00 на территории одного из частных домовладений обнаружен вражеский FPV-дрон, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В период с 11:20 по 11:30 враг обстрелял жилую застройку на территории города Купянск. Поврежден жилой дом, газопровод, на месте попадания произошел пожар. Данные о пострадавших не поступали. Тип боеприпасов сейчас устанавливается.

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