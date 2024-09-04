Огневой дрон жжет позиции оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинского оператора дронов из 42-й ОМБр, который управляет огневым дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о применении такого типа дронов стало известно недавно. На записи видно заход дрона на цель и полет над вражескими позициями с выбрасыванием огненной струи.
"Операторы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й ОМБр ВСУ, зажигают посадку на Харьковском направлении с помощью известного уже на всю страну огневого летающего дрона", - отмечает в комментарии автор публикации.
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якколорадських жуків!
просто так довго и жирно шлейф. салюти так довго не горять. скількиж це туди треба сировини и зоб дрод потіг
тобто , кацапи плавляться на молекули