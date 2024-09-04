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Новости Видео Война
13 159 29

Огневой дрон жжет позиции оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа украинского оператора дронов из 42-й ОМБр, который управляет огневым дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о применении такого типа дронов стало известно недавно. На записи видно заход дрона на цель и полет над вражескими позициями с выбрасыванием огненной струи.

"Операторы батальона беспилотных систем "Перун" 42-й ОМБр ВСУ, зажигают посадку на Харьковском направлении с помощью известного уже на всю страну огневого летающего дрона", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Операторы дронов до смерти загоняли в поле трех оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) пожар (5946) Харьковщина (5577) дроны (3923) 42 ОМБр (14)


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Топ комментарии
+16
Такі речі треба робити без розголосу, тепер чекайте від #ідарів схожі девайси...
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04.09.2024 11:45
+13
Обприскують як колорадських жуків!
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04.09.2024 11:27
+9
А до цього вони соромилися фігачити фосфором, який набагато потужніший за ці термітні шашки?
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04.09.2024 11:56
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ДРАКАРИС!
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04.09.2024 11:25 Ответить
Обприскують як колорадських жуків!
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04.09.2024 11:27 Ответить
10 років тому їх колорадами і називали...
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04.09.2024 14:35 Ответить
Ну покашляють кацапи. І що? Думаєте здохнуть? Як би не так!
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04.09.2024 11:27 Ответить
Можуть подумати, що то перший сніг, і вибіжать ловити ці іскри на язик.
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04.09.2024 11:40 Ответить
Є гарніше відео, як посадка разом з кацапськими окопами палає після цього.
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04.09.2024 18:37 Ответить
Сію, вію, посіваю...
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04.09.2024 11:31 Ответить
Напалм?
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04.09.2024 11:44 Ответить
Суміш алюмінієвої пудри та іржі
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04.09.2024 12:44 Ответить
гугл називае це "терміт".
просто так довго и жирно шлейф. салюти так довго не горять. скількиж це туди треба сировини и зоб дрод потіг
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04.09.2024 20:20 Ответить
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04.09.2024 21:13 Ответить
Отличная штука для борьбы с десантом на броне и под решетками-мангалами
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04.09.2024 11:44 Ответить
Такі речі треба робити без розголосу, тепер чекайте від #ідарів схожі девайси...
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04.09.2024 11:45 Ответить
А до цього вони соромилися фігачити фосфором, який набагато потужніший за ці термітні шашки?
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04.09.2024 11:56 Ответить
Так ось чому виникла пожежа у ізюмському лісі!
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04.09.2024 11:52 Ответить
Бенґальский....
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04.09.2024 11:59 Ответить
Благодатний вогонь зійшов на скоєнні хрящі.
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04.09.2024 12:02 Ответить
дрон-дракон
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04.09.2024 12:12 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
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04.09.2024 12:17 Ответить
Таким треба ГСМ палити.
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04.09.2024 12:29 Ответить
Цистерну спочатку треба розбити, щоб виникли пари. А так буде без толку.
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04.09.2024 13:57 Ответить
Терміт пропалює любу цистерну наскізь.
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04.09.2024 16:18 Ответить
Thunderstruck AC/DC
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04.09.2024 13:16 Ответить
Температура горіння терміта 2500 ' C ,
тобто , кацапи плавляться на молекули
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04.09.2024 13:39 Ответить
Брискають жуків, чи що?
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04.09.2024 13:44 Ответить
Дуже повiльний, врештi таки збили...
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04.09.2024 17:03 Ответить
Дракон.. Горинич..
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04.09.2024 17:17 Ответить
баба яга вже є.)))
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04.09.2024 22:06 Ответить
Янгол...
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06.09.2024 00:33 Ответить
 
 