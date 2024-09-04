Операторы дронов до смерти загоняли в поле трех оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали трех оккупантов, которых застали в поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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