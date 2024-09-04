Операторы дронов до смерти загоняли в поле трех оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали трех оккупантов, которых застали в поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.\
Пушкін
ніхто з них не цінить своє життя, інкаше б вже молилися на дрон і стали б обмінним фондом.