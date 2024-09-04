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Операторы дронов до смерти загоняли в поле трех оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского ликвидировали трех оккупантов, которых застали в поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Воины 30-й ОМБр уничтожают группу пехоты противника, сбившейся в кучку. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6923) 30 отдельная механизированная бригада (153) дроны (3917)


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Топ комментарии
+17
українським операторам дронів респект-не зупиняйтесь...
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04.09.2024 09:54
+11
Україна стане кладовищем для хворих мрій Путіна.
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04.09.2024 10:03
+8
Параолімпіада у Парижах кажете?)
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04.09.2024 09:55
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українським операторам дронів респект-не зупиняйтесь...
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04.09.2024 09:54 Ответить
І нахрена було бігати, сдохли втомленими
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04.09.2024 13:02 Ответить
відпочинуть у пеклі на концерті кобздона 🤡
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04.09.2024 16:02 Ответить
Хочеш посміяться? Я його власними руками тримав!!! У 1980-му він з групою акторів приїжджав до нас в училище - з концертом А я тоді був у наряді - чергував у клубі І відкривав йому вхідні двері - коли він на вулицю входив Зима На вулиці - завірюха Йому парика зірвало і мені під ноги кинуло Так Кобзон ТАК на мене ГЛЯНУВ!!! Наче я в тому винен був!
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04.09.2024 17:04 Ответить
🤣 😂
тревожно - бережи себе, Друже
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04.09.2024 17:14 Ответить
Параолімпіада у Парижах кажете?)
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04.09.2024 09:55 Ответить
Україна стане кладовищем для хворих мрій Путіна.
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04.09.2024 10:03 Ответить
усталі на! ))
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04.09.2024 10:05 Ответить
хотілось би кадрів не трьох окупантів, а тисячі виродків. Як приміром, вибуху Курського вокзала, коли сотні кацапів зависали в повітрі і валились, як ляльки. Вони вбивають наших цивільних, а ми їхніх бережемо? Вони прицільно б"ють по громадянських , по дітях. Немає законів , то хай і для них не буде.
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04.09.2024 10:06 Ответить
Соррі. Волгоградського. Сподіваюсь, що помилка по Фрейду
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04.09.2024 10:13 Ответить
А ще краще ядерний гриб над мацьквою,киплячу мацькву-ріку та мільйони обвугленої кацапні!!!
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04.09.2024 12:30 Ответить
"кипляча мацква ріка" - це сильно - аплодую
плюс - закип'ятити струмок мойку
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04.09.2024 16:04 Ответить
НАС НЕ ДОГОНЯТЬ...ПІДКОВИ ПІДВЕЛИ..
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04.09.2024 10:08 Ответить
Навіщо вони йдуть?Мабуть йдуть тому, що "цар" обіцяв "рай"...
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04.09.2024 10:12 Ответить
Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.\
Пушкін

ніхто з них не цінить своє життя, інкаше б вже молилися на дрон і стали б обмінним фондом.
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04.09.2024 10:16 Ответить
дикі танці. родичі 3,14дарів стали в чергу за білими ладами.
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04.09.2024 10:16 Ответить
Коли ми вже будем читати шо наша розрекламована ''Паляниця'' накрила якесь кубло кацапсячих підарасів, а не те як дроном заганяли якогось орка? В Полтаві вже 53 загиблих та понан 270 ранених. І це за один приліт!
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04.09.2024 11:08 Ответить
Рашисти, в Мирній Україні, нарешті дочекалися, свог Гойда….
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04.09.2024 11:28 Ответить
Ганятись поодинці за кожним підаром якось не дуже... потрібно мочити їх сотнями. Питання - чим? Асфальтом явно не получиться, а на кожного виродка московитського дронів не напасешся.
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04.09.2024 11:42 Ответить
Собаці собача смерть
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04.09.2024 12:04 Ответить
Дохлая руская псина -лучший подарок для украинца !!!))))
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04.09.2024 14:11 Ответить
дуракам уже лет по 50! сидели бы в Засратове, спокойно, балалайка, шишки, стекломой... нет! решили стать гнилым удобрением.
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04.09.2024 14:26 Ответить
 
 