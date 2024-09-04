Оператори дронів до смерті заганяли у полі трьох окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідували трьох окупантів, яких заскочили у полі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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+17 Александр Чуднивец #474549
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В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.\
Пушкін
ніхто з них не цінить своє життя, інкаше б вже молилися на дрон і стали б обмінним фондом.