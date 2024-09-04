Оператори дронів до смерті заганяли у полі трьох окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідували трьох окупантів, яких заскочили у полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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