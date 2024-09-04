Вогняний дрон палить позиції окупантів на Харківщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського оператора дронів із 42-ї ОМБр, який керує вогняним дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про застосування такого типу дронів стало відомо нещодавно. На записі видно захід дрона на ціль та політ над ворожими позиціями із викиданням вогняного струменя.

"Оператори батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ої ОМБр ЗСУ, запалюють посадку на Харківському напрямку за допомогою найвідомішого вже на всю країну вогневого літаючого дрону", - зазначає у коментарі автор публікації.

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