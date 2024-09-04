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Вогняний дрон палить позиції окупантів на Харківщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота українського оператора дронів із 42-ї ОМБр, який керує вогняним дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про застосування такого типу дронів стало відомо нещодавно. На записі видно захід дрона на ціль та політ над ворожими позиціями із викиданням вогняного струменя.

"Оператори батальйону безпілотних систем "Перун" 42-ої ОМБр ЗСУ, запалюють посадку на Харківському напрямку за допомогою найвідомішого вже на всю країну вогневого літаючого дрону", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів до смерті заганяли у полі трьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) пожежа (4327) Харківщина (6054) дрони (4706) 42 окрема механізована бригада (14)


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Топ коментарі
+16
Такі речі треба робити без розголосу, тепер чекайте від #ідарів схожі девайси...
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04.09.2024 11:45
+13
Обприскують як колорадських жуків!
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04.09.2024 11:27
+9
А до цього вони соромилися фігачити фосфором, який набагато потужніший за ці термітні шашки?
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04.09.2024 11:56
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ДРАКАРИС!
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04.09.2024 11:25 Відповісти
Обприскують як колорадських жуків!
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04.09.2024 11:27 Відповісти
10 років тому їх колорадами і називали...
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04.09.2024 14:35 Відповісти
Ну покашляють кацапи. І що? Думаєте здохнуть? Як би не так!
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04.09.2024 11:27 Відповісти
Можуть подумати, що то перший сніг, і вибіжать ловити ці іскри на язик.
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04.09.2024 11:40 Відповісти
Є гарніше відео, як посадка разом з кацапськими окопами палає після цього.
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04.09.2024 18:37 Відповісти
Сію, вію, посіваю...
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04.09.2024 11:31 Відповісти
Напалм?
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04.09.2024 11:44 Відповісти
Суміш алюмінієвої пудри та іржі
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04.09.2024 12:44 Відповісти
гугл називае це "терміт".
просто так довго и жирно шлейф. салюти так довго не горять. скількиж це туди треба сировини и зоб дрод потіг
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04.09.2024 20:20 Відповісти
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04.09.2024 21:13 Відповісти
Отличная штука для борьбы с десантом на броне и под решетками-мангалами
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04.09.2024 11:44 Відповісти
Такі речі треба робити без розголосу, тепер чекайте від #ідарів схожі девайси...
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04.09.2024 11:45 Відповісти
А до цього вони соромилися фігачити фосфором, який набагато потужніший за ці термітні шашки?
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04.09.2024 11:56 Відповісти
Так ось чому виникла пожежа у ізюмському лісі!
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04.09.2024 11:52 Відповісти
Бенґальский....
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04.09.2024 11:59 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов на скоєнні хрящі.
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04.09.2024 12:02 Відповісти
дрон-дракон
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04.09.2024 12:12 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
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04.09.2024 12:17 Відповісти
Таким треба ГСМ палити.
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04.09.2024 12:29 Відповісти
Цистерну спочатку треба розбити, щоб виникли пари. А так буде без толку.
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04.09.2024 13:57 Відповісти
Терміт пропалює любу цистерну наскізь.
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04.09.2024 16:18 Відповісти
Thunderstruck AC/DC
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04.09.2024 13:16 Відповісти
Температура горіння терміта 2500 ' C ,
тобто , кацапи плавляться на молекули
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04.09.2024 13:39 Відповісти
Брискають жуків, чи що?
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04.09.2024 13:44 Відповісти
Дуже повiльний, врештi таки збили...
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04.09.2024 17:03 Відповісти
Дракон.. Горинич..
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04.09.2024 17:17 Відповісти
баба яга вже є.)))
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04.09.2024 22:06 Відповісти
Янгол...
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06.09.2024 00:33 Відповісти
 
 