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Forbes (116) боевые действия (3464) ВСУ (6271) Покровск (377)

Ситуация под Покровском резко изменилась: ВСУ контратакуют, - Forbes

ЗСУ контратакують під Покровськом

Наступление российских оккупантов на Покровском направлении приостановилось после того, как в бой вступили несколько резервных бригад Сил обороны Украины, которые проводят контратаки, а в некоторых местах отбрасывают захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Несмотря на то, что 2-я общевойсковая армия РФ превосходит украинские силы на востоке примерно в четыре раза, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит менее вероятным.

"ВСУ держали в резерве четыре или пять бригад - каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Уже теперь эти резервы присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения", - говорится в материале.

Forbes пишет, что сейчас некоторые из этих резервов присоединяются к бою вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения. "Происходит именно то, что и предполагалось - украинские вооруженные силы начали контратаковать", - сообщил один российский блогер. И это помогает стабилизировать линию фронта - по крайней мере пока.

"На сегодня бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины - проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или незначительное отбрасывание россиян", - отмечают журналисты.

И добавляют, что ожесточенные действия бригады "Кара-Даг" в Селидово могут быть самыми весомыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

Журналисты пишут, что россияне должны пройти через Селидово, чтобы иметь возможность вести прицельный огонь по Покровску. Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и наступают, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным.

Также читайте: США будут сотрудничать с Украиной по защите Покровского направления, - Браун
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Топ комментарии
+8
Номерний шашлично- падалЬяковський пдарас.
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07.09.2024 09:12
+7
отже мастодонт Бєзуглая займалась компрометацією ЗСУ. Наше потужне і незламне СБУ вже займається цим?
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07.09.2024 08:54
+6
Більша, ніж до Сирського.
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07.09.2024 09:13
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Правила форума Совет форумчан
отже мастодонт Бєзуглая займалась компрометацією ЗСУ. Наше потужне і незламне СБУ вже займається цим?
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07.09.2024 08:54 Ответить
То був такий план,щоб москалів далі заманити))
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07.09.2024 09:12 Ответить
Не "компроментацією ЗСУ", а компроментацією продажного злочинного бездарного командування ЗСУ.
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07.09.2024 10:16 Ответить
Вона це злочинне командування лобіювала рік тому, клоуняра
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07.09.2024 10:30 Ответить
Сприймати це як зраду чи перемогу - залежить здебільшого від рівня довіри до вищого військового керівництва.
Довіри до зє-кадрів немає, тому - зрада.
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07.09.2024 08:54 Ответить
А до Залужного була довіра?
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07.09.2024 09:01 Ответить
Більша, ніж до Сирського.
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07.09.2024 09:13 Ответить
Дивно, але Залужний порадив Зеленському Сирського. Значить, він йому довіряв, а ви - ні. Ви краще Залужного знаєте, кому можна довіряти, а кому - ні?
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07.09.2024 09:15 Ответить
До Залужного теж питання є, але до Сирського їх більше. Наприклад, де зараз його батьки?
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07.09.2024 09:19 Ответить
а де його батьки?
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07.09.2024 11:14 Ответить
На росії.
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07.09.2024 11:16 Ответить
авжеж це зрада, бо у 30%, а може і у 50% віськових ЗСУ є родичі на расіі
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07.09.2024 12:20 Ответить
Покажіть мені представника вищого ешелону адміністрації росії, у якого в Україні зараз знаходяться родичі першої лінії спорідненості.
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07.09.2024 12:35 Ответить
А ми вже рівняємося на Росію? Родичі скоріш за все так само є. Просто в Росії не надто популярно зрадофілити, в силу певних причин. Тому про них не кричать на кожному кроці.
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07.09.2024 13:01 Ответить
Близький родич в руках ворога - це завжди важіль впливу. Особливо в руках сильного по відношенню до слабкого. На руснявих родичів тут якщо повпливаєш, то може і в урядовий квартал прилетіти, а навпаки - та що ті хохли зроблять? Ще дві фанери в купол кремля відправлять?
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07.09.2024 13:34 Ответить
Росіяни сильні та прекрасні, не те що хохли, які нічого не можуть, так, Денисе?
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07.09.2024 18:50 Ответить
глава ********* валька матвіенко
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07.09.2024 21:33 Ответить
а де пруфи? і чи вони взагалі ще живі, враховуючи вік Сирського.
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07.09.2024 20:53 Ответить
Номерний шашлично- падалЬяковський пдарас.
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07.09.2024 09:12 Ответить
ахаха, у сектантов пуканы начало рвать
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07.09.2024 09:44 Ответить
Спамте дегрота зебільного, висирається тут ще недоумок.
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07.09.2024 09:53 Ответить
Мені на твоїх "зебілів", "дерьмаків" та інших вигаданих пресонажів вашою тупою сектою - так ось мені пофігу. Лісом іди дурниця.
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07.09.2024 10:05 Ответить
"Лісом іди ДУРНИЦЯ".

Мокша не пались так тупо. 😀
Хоча ти спалився ще до "дурниці", коли тебе вспучило від дерьмаків.
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07.09.2024 10:40 Ответить
Лісом іди дурниця
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07.09.2024 16:23 Ответить
Броди там сам.
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07.09.2024 16:59 Ответить
Аж не верится.
Наконец-то Forbes правду написал

Так оно и есть.
Очень и очень много убиенного кацапа. Очень много!
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07.09.2024 08:59 Ответить
Ти сьогоднішнє зведення Генштабу бачив? Нема практично ні танків ні ББМ
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07.09.2024 09:16 Ответить
Улюблене заняття русні - шапкозакідатєльство. На відміну від техніки, з піхотою у них на порядок краще. Залізо цінніше за м'ясо.
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07.09.2024 09:39 Ответить
вже й піхотою у кацапа проблема.
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07.09.2024 10:22 Ответить
А треба, щоб стала катастрофа.
Ну, якщо вірити Невзорову, то вона таки насувається.
Маразматики-добровольцы перевелись.
А провинциальное быдло, от беспросветицы готовое "на контракт" выжидает очередного "повышения ставок".
Глубинка хитра и наблюдательна; она видит рост цен на свое мясо и уже смекнула, что к ноябрю окопный орк будет стоить не 2, а 5 миллионов.
Ведь сложно не заметить то, что регионы тужатся и регулярно наращивают денежные соблазны.
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07.09.2024 10:30 Ответить
там вже й порахувати важко.
шарами лежать, один на одному.
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07.09.2024 10:21 Ответить
Призупинили - і Форбс тут як тут - все розказав і на пальцях показав
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07.09.2024 09:00 Ответить
Молимося кожну хвилину за ЗСУ, бо учора кадри трагедії не мотивують. Тримайтесь, ЗСУ. Надія тільки на Вас
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07.09.2024 09:00 Ответить
Що там трапилось вчора? Ні про що критично або масштабно погане не чув.
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07.09.2024 09:14 Ответить
Розстріли Воїнів ЗСУ це трагедія, бо вони там, а ми на диванах, дякуючи їм. І якщо вас не засмутило,то молодий хлопець з пораненою ногою в чеканні на розстріл це ще один рубець на серці. Хоча про що я, для вас я ворог номер 1,бо живу в Німеччині і підтримую ЗСУ.
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07.09.2024 09:23 Ответить
Так і знав, що ви згадаєте цю подію.
Вона викликає огиду і лють, але принципово нічого на фронті не змінює.
Таке, на жаль, трапляється кожного дня. Підари є підари, їх навіть урок 155-ї бригади не змінить.
Кожний такий розстріл означає, що десь ще менше русні потрапить живою до рук наших бійців.
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07.09.2024 09:28 Ответить
Яку реакцію визвали у вас новини про посилення фронту Покровськ?! Я далеко не сентиментальна,бо військова в минулому, але дала волю сльозам. За тих 6 в дорозі до Небесної, за те,що таки блогери не аналітики, а пустодзвони,за те,що реально допомога в силі надана ЗСУ з резервів.Для мене це важливо, а не пусті теревені в звинуваченнях НАТО Євросоюзу ,а не ворога.
Щось згадала слова Великого-як би ви вчились так як треба, той мудрість би була своя
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07.09.2024 09:56 Ответить
Двояке ставлення.
Як військова, ви повинні знати, що у війні велике значення мають ресурси.
Тому все залежить від відповідей на два питання: 1. скільки ще резервів залишилось у нас, 2. Скільки ще резервів залишилось у русні.
Це й визначить результат.
Судячи з дописів Машовця, наявність у русні значних резервів - то велике питання, вкрите мороком.
Якщо вони можуть одночасно та інтенсивно наступати лише на одній вузькій ділянці, це наводить вже на певні роздуми.
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07.09.2024 10:02 Ответить
А може орки знаходять легші ділянки (на їх погляд) і йдуть там поки не упруться. Їм нікуди поспішати. Війна - це стиль існування їхньої держави. срср за роки існування тільки 2 роки не приймав участі в війнах по всій земній кулі.
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07.09.2024 10:33 Ответить
Їм є куди поспішати.
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07.09.2024 10:34 Ответить
Село Бамут в Чечні вони брали рік (!) і взяли. Зараз у них є заняття для населення щоб воно не думало "о посторонних вещах" і чим довше це буде тим краще для їхньої влади а " за ценой они не постоят".
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07.09.2024 10:55 Ответить
Чечня не пускала БПЛА по їх містах, і санкції за Чечню проти них не вводили, і набір "добровольцєв" влаштовувати не доводилось.
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07.09.2024 10:59 Ответить
Так зрозуміло, масштаби різні а підхід один- повільно але вперто, втім час все покаже.
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07.09.2024 11:12 Ответить
Час покаже.
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07.09.2024 11:14 Ответить
Це можливо, через вивезення єрмаком, зеленського по Європам з зновою челяддю??
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07.09.2024 09:00 Ответить
Заколихування. Штаби відтягують в глиб, тому це локшина.
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07.09.2024 09:07 Ответить
Про штаби це вам бєзумная сказала?
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07.09.2024 09:16 Ответить
Не, ті хто в ньому бувають.
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07.09.2024 18:29 Ответить
зе!лідор, сказав, як відрізав: мінські угоди підписувати не буде.
тільки оманські і стамбульські.
генерали отримали команду, зупинити бідь якою ціною.
кинули всі резерви.
(аналіз останньої, новостної ленти)
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07.09.2024 09:15 Ответить
Так загальновідомо, що за Оманом потрібно віддати весь Донбас в адміністративних кордонах.
Логічніше було б дати русні дійти до Покровська та влаштувати там чергову "фортецю" для ЗСУ.
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07.09.2024 09:17 Ответить
За зелень не хвилюйтеся. Їх задача не просто здати територію, а знекровити Україну, вибити увесь протестний потенціал, максимально закатати в посадки чоловіків, які можуть тримати в руках зброю. Тил вже перетворений на стадо і загнаний в стійло, опозиція перетворена на навальнят, залишилася тільки армія. Порадять резерви, а потім все олно перетворять на фортецю.
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07.09.2024 09:49 Ответить
Саме тому ця новина сприймається неоднозначно.
Тільки час може показати правильність рішень.
Свого часу "фортеця Бахмут" коштувала росії свого найбоєздатнішої та найсимволічнішої структури, яку до того ж довелось знищувати власними руками. Хто знає, де зараз була б ЛБЗ, якби вагнєри продовжували воювати під приводом повара.
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07.09.2024 09:52 Ответить
Подивимося. Зеленої дрисні віри немає, для Гундоса важливі рейтинги, а не Україна.
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07.09.2024 09:58 Ответить
В тому-то і справа, що віри немає.
От русня ніколи не сумнівається у відданості свого начальства ідеї вялікой расєі.
Тому всі пройоби сприймаються саме як пройоби, а не зрада.
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07.09.2024 10:07 Ответить
балаболи оманські, покажіть текст оманських договірняків
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07.09.2024 09:48 Ответить
то, спитай у своїх кормільцєв, сєксот феесбешний.
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07.09.2024 10:37 Ответить
12-я бригада НГУ "Азов" переброшена в Торецк, это не "под Покровск" уж точно.
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07.09.2024 09:21 Ответить
Батальйони однієї бригади можуть бути розкидані по фронту як завгодно.
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07.09.2024 09:55 Ответить
У Forbes є "позитивний блогер" Девід Екс. Це його стиль.
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07.09.2024 09:35 Ответить
Погана ознака.. якщо довелося резерви кидати в бій
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07.09.2024 09:41 Ответить
Ти задоволений своїм вибором 2019?
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07.09.2024 09:53 Ответить
вічно незадоволена лише купка соєвих бидлотроляк ! 😁
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07.09.2024 10:38 Ответить
А тим сам особисто вічно задоволений?
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07.09.2024 10:53 Ответить
Роздути зраду тут легше легкого: ось кинули в бій останні (чомусь всі плакальщики твердо впевнені, що то таки всі й таки останні) резерви - і все, далі тільки розгроми та відступи, бо не буде вже ким і чим воювати.
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07.09.2024 09:55 Ответить
А може це ти такий, а не Чорновол?
Військові під Покровськом розказують інше.

"На Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.

Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gMoZobWERM9R3dqDeHKYwgDeFfrfA4DMNSWkMRzTNjJyK66gY8SPSXpufiD8WVW1l&id=100000878673787 повідомив командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, інформує .

"Вчора Главком і Верховний повідомили, що , але якщо це стабілізація, то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Як я і зазначав, росіяни не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селидове і Курахівку, тому вони обрали один пріоритет і проламують нашу оборону. Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів, що тримають оборону між Невельським і р.Вовчою", - зазначив він. Джерело:
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07.09.2024 10:02 Ответить
"За словами Мельника, росіяни не знищили мости через річку Вовча лише, тому що користуючись перевагою у дронах вони влаштували полювання на реанімобілі та техніку Сил оборони України.

"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."
Джерело:
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07.09.2024 10:03 Ответить
Чого ви не згадуєте поряд з цим ось це:

Мапу оновлено!

⚔️ Сили Оборони відновили позиції у https://deepstatemap.live/#15/48.3345259/37.8328565 Нью-Йорку , https://deepstatemap.live/#15/48.3488692/37.8325990 Неліпівці та біля https://deepstatemap.live/#13/50.2251697/36.4423373 Липців . Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#13/49.5682700/37.7790042 Піщаного , https://deepstatemap.live/#13/49.5137066/37.9173353 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/48.0743896/37.3890956 Гірника , в https://deepstatemap.live/#14/48.6088758/37.8505165 Калинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.0990354/37.3807717 Лісівці та https://deepstatemap.live/#14/48.0993793/37.4370653 Галицинівці .
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07.09.2024 10:38 Ответить
Прочитайте, те, що ви показали.
Втрачено більше, ніж здобуто.

Ви також вважаєте Чорновола, який розказує те, що і військові, які воюють на Покровському напрямку, п@@@@ом?
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07.09.2024 10:45 Ответить
Тобто все одно зрада.
Скажіть, на скільки за останні сім днів русня просунулась саме у напрямку Покровська?
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07.09.2024 10:47 Ответить
Ви вже прорахували баланс втраченого і звільненого з того, що показали?

"Сили Оборони відновили позиції у https://deepstatemap.live/#15/48.3345259/37.8328565 Нью-Йорку , https://deepstatemap.live/#15/48.3488692/37.8325990 Неліпівці та біля https://deepstatemap.live/#13/50.2251697/36.4423373 Липців . Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#13/49.5682700/37.7790042 Піщаного , https://deepstatemap.live/#13/49.5137066/37.9173353 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/48.0743896/37.3890956 Гірника , в https://deepstatemap.live/#14/48.6088758/37.8505165 Калинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.0990354/37.3807717 Лісівці та https://deepstatemap.live/#14/48.0993793/37.4370653 Галицинівці ."

Повідомте нам баланс в км.
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07.09.2024 11:20 Ответить
Минулого разу ви замість відповіді на запитання вимагали точного підрахунку загиблих в Ізваринському котлі.
Так було просування в напрямку Покоровська за останній тиждень чи ні? Якщо було, в районі якого саме НП і за яке саме число?
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07.09.2024 11:30 Ответить
Ви вважаєте, що командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник бреше про просування каZапів?

Нагадую, що ви також не вказуєте втрати і здобутки територій в кілометрах. То чому вимагаєте це від інших?
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07.09.2024 11:43 Ответить
Він не бреше, він каже правду.
Як не дивно, і Сирьский не бреше, він теж каже правду.
Але є але.
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07.09.2024 11:47 Ответить
Яке але?
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07.09.2024 11:56 Ответить
У напрямку міста Покровськ русня за останній тиждень не просунулась.
Але русня просувається на Покровському операційному напрямку.
Сирьский зробив ставку на те, що для необізнаної публіки напрямок на місто Покровськ і означає "Покровський напрямок". Тому він правий тільки частково.
Друге але: русні потрібно не Курахове, не Вугледар, а саме Покровськ. Наступ безпосередньо на який вперся в оборону міста Селидове, де русню, судячи з останніх неофіційних даних, навіть посунули назад до шахти в Михайлівці.
Ну так русня не розгубилась і спрямувала зусилля у південному напрямку, на оточення району оборони Невельського. Про що і каже Мельник.
Третє але: русня просувається кожного дня, але сил на інтенсивне просування на декількох напрямках одночасно у неї вже немає. Обирається почергово то один, то інший напрямок. Решта - заходять там, де вдалось випалити все КАБами і артою впродовж тривалого часу.
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07.09.2024 12:04 Ответить
Мельник пише:
"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."

Побачимо, як нахвалюваний вами Сирський, вирішить цю проблему.
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07.09.2024 12:20 Ответить
Де ви побачили, що я нахвалюю Сирського?
Він щонайменше вводить в оману щодо уявної "стабілізації" ситуації, якої немає і близько.
Немає найгіршого варіанту, коли русня має стабільні просування у всіх напрямках атаки, в тому числі в напрямку стратегічно важливого Покровську.
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07.09.2024 12:32 Ответить
ТарасикаЧ всі вважають п@@@@ом , який зрадив свого батька і пішов служити ригоаналам !
П.С - він такий , і всі хто його цитують такі самі
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07.09.2024 11:14 Ответить
Єрмак, Татаров, які десятиліттями служили регіоналам, не пі@@@@си?
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07.09.2024 11:18 Ответить
Відповіді немає. Тобто для деяких Татаров, який брехав, що майданівці вбивали один одного, кращий за Чорновола.
Такі особи заслуговують на те, щоб ще відгрібати і відгрібати ....
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07.09.2024 11:59 Ответить
2-а загальновійськова армія РФ перевершує українські сили на сході приблизно вчетверо Джерело:
- як же це так ?! Сили оборони України чисельно більші ніж кацапи , а звідки в них така перевага ?!
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07.09.2024 10:37 Ответить
українські сили на сході
Як показав курвськ, русня може собі дозволити, і дозволяє, прикривати кордони рідкими строковиками. В той час як ми вимушені тримати бригади навпроти БРСР і пмр.
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07.09.2024 10:39 Ответить
Тут згоден , але там сил не дуже багато ...
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07.09.2024 11:15 Ответить
Більше, ніж тримає русня для прикриття зі свого боку.
Далі, ви бачите успіхи русні на Півдні в районі Оріхова/Токмаку/Гуляйполя? Чи у Вовчанську? Чи на Краматорському напрямку? Чи може Часів Яр вже захопили і Торецьк дожовують?
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07.09.2024 11:18 Ответить
Бачу ситуацію лише з тієї ділянки фронту на якій сам зараз ... так от - русня краще маневрує , а нав'язування ними ініціативи дозволяє їм значно ослаблювати ділянки фронту в одному місці , зате значно підсилювати їх там , де їм треба !
От тому і починається про "перевагу вяетверо" ...
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07.09.2024 11:34 Ответить
А маневрує краще чому? Тому що багаторазова перевага в техніці, зосереджена на одній певній ділянці. За рахунок статичності всіх інших сотень кілометрів ЛБЗ, вони збирають на ділянках прориву сили у співвідношенні 1:10 а то і більше. Це локальна перевага у силах. Якою ми скористались у курвській області, кордон якої майже ніхто не захищав.
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07.09.2024 11:37 Ответить
О-О-О-О!!! Боже, який приємний день!!!
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07.09.2024 10:46 Ответить
Але карта говорить зовсім друге. Нашу групіровку напроти Курахівки активно беруть в кільце.
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07.09.2024 10:56 Ответить
 
 