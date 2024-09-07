Ситуация под Покровском резко изменилась: ВСУ контратакуют, - Forbes
Наступление российских оккупантов на Покровском направлении приостановилось после того, как в бой вступили несколько резервных бригад Сил обороны Украины, которые проводят контратаки, а в некоторых местах отбрасывают захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Несмотря на то, что 2-я общевойсковая армия РФ превосходит украинские силы на востоке примерно в четыре раза, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит менее вероятным.
"ВСУ держали в резерве четыре или пять бригад - каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Уже теперь эти резервы присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения", - говорится в материале.
Forbes пишет, что сейчас некоторые из этих резервов присоединяются к бою вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения. "Происходит именно то, что и предполагалось - украинские вооруженные силы начали контратаковать", - сообщил один российский блогер. И это помогает стабилизировать линию фронта - по крайней мере пока.
"На сегодня бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины - проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или незначительное отбрасывание россиян", - отмечают журналисты.
И добавляют, что ожесточенные действия бригады "Кара-Даг" в Селидово могут быть самыми весомыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.
Журналисты пишут, что россияне должны пройти через Селидово, чтобы иметь возможность вести прицельный огонь по Покровску. Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и наступают, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным.
Пожалуйста, подождите...
Довіри до зє-кадрів немає, тому - зрада.
Мокша не пались так тупо. 😀
Хоча ти спалився ще до "дурниці", коли тебе вспучило від дерьмаків.
Наконец-то Forbes правду написал
Так оно и есть.
Очень и очень много убиенного кацапа. Очень много!
Ну, якщо вірити Невзорову, то вона таки насувається.
Маразматики-добровольцы перевелись.
А провинциальное быдло, от беспросветицы готовое "на контракт" выжидает очередного "повышения ставок".
Глубинка хитра и наблюдательна; она видит рост цен на свое мясо и уже смекнула, что к ноябрю окопный орк будет стоить не 2, а 5 миллионов.
Ведь сложно не заметить то, что регионы тужатся и регулярно наращивают денежные соблазны.
шарами лежать, один на одному.
Вона викликає огиду і лють, але принципово нічого на фронті не змінює.
Таке, на жаль, трапляється кожного дня. Підари є підари, їх навіть урок 155-ї бригади не змінить.
Кожний такий розстріл означає, що десь ще менше русні потрапить живою до рук наших бійців.
Щось згадала слова Великого-як би ви вчились так як треба, той мудрість би була своя
Як військова, ви повинні знати, що у війні велике значення мають ресурси.
Тому все залежить від відповідей на два питання: 1. скільки ще резервів залишилось у нас, 2. Скільки ще резервів залишилось у русні.
Це й визначить результат.
Судячи з дописів Машовця, наявність у русні значних резервів - то велике питання, вкрите мороком.
Якщо вони можуть одночасно та інтенсивно наступати лише на одній вузькій ділянці, це наводить вже на певні роздуми.
тільки оманські і стамбульські.
генерали отримали команду, зупинити бідь якою ціною.
кинули всі резерви.
(аналіз останньої, новостної ленти)
Логічніше було б дати русні дійти до Покровська та влаштувати там чергову "фортецю" для ЗСУ.
Тільки час може показати правильність рішень.
Свого часу "фортеця Бахмут" коштувала росії свого найбоєздатнішої та найсимволічнішої структури, яку до того ж довелось знищувати власними руками. Хто знає, де зараз була б ЛБЗ, якби вагнєри продовжували воювати під приводом повара.
От русня ніколи не сумнівається у відданості свого начальства ідеї вялікой расєі.
Тому всі пройоби сприймаються саме як пройоби, а не зрада.
Військові під Покровськом розказують інше.
"На Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.
Про це https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gMoZobWERM9R3dqDeHKYwgDeFfrfA4DMNSWkMRzTNjJyK66gY8SPSXpufiD8WVW1l&id=100000878673787 повідомив командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, інформує .
"Вчора Главком і Верховний повідомили, що , але якщо це стабілізація, то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Як я і зазначав, росіяни не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селидове і Курахівку, тому вони обрали один пріоритет і проламують нашу оборону. Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів, що тримають оборону між Невельським і р.Вовчою", - зазначив він. Джерело:
"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."
Джерело:
Мапу оновлено!
⚔️ Сили Оборони відновили позиції у https://deepstatemap.live/#15/48.3345259/37.8328565 Нью-Йорку , https://deepstatemap.live/#15/48.3488692/37.8325990 Неліпівці та біля https://deepstatemap.live/#13/50.2251697/36.4423373 Липців . Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#13/49.5682700/37.7790042 Піщаного , https://deepstatemap.live/#13/49.5137066/37.9173353 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/48.0743896/37.3890956 Гірника , в https://deepstatemap.live/#14/48.6088758/37.8505165 Калинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.0990354/37.3807717 Лісівці та https://deepstatemap.live/#14/48.0993793/37.4370653 Галицинівці .
Втрачено більше, ніж здобуто.
Ви також вважаєте Чорновола, який розказує те, що і військові, які воюють на Покровському напрямку, п@@@@ом?
Скажіть, на скільки за останні сім днів русня просунулась саме у напрямку Покровська?
"Сили Оборони відновили позиції у https://deepstatemap.live/#15/48.3345259/37.8328565 Нью-Йорку , https://deepstatemap.live/#15/48.3488692/37.8325990 Неліпівці та біля https://deepstatemap.live/#13/50.2251697/36.4423373 Липців . Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#13/49.5682700/37.7790042 Піщаного , https://deepstatemap.live/#13/49.5137066/37.9173353 Стельмахівки , https://deepstatemap.live/#14/48.0743896/37.3890956 Гірника , в https://deepstatemap.live/#14/48.6088758/37.8505165 Калинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.0990354/37.3807717 Лісівці та https://deepstatemap.live/#14/48.0993793/37.4370653 Галицинівці ."
Повідомте нам баланс в км.
Так було просування в напрямку Покоровська за останній тиждень чи ні? Якщо було, в районі якого саме НП і за яке саме число?
Нагадую, що ви також не вказуєте втрати і здобутки територій в кілометрах. То чому вимагаєте це від інших?
Як не дивно, і Сирьский не бреше, він теж каже правду.
Але є але.
Але русня просувається на Покровському операційному напрямку.
Сирьский зробив ставку на те, що для необізнаної публіки напрямок на місто Покровськ і означає "Покровський напрямок". Тому він правий тільки частково.
Друге але: русні потрібно не Курахове, не Вугледар, а саме Покровськ. Наступ безпосередньо на який вперся в оборону міста Селидове, де русню, судячи з останніх неофіційних даних, навіть посунули назад до шахти в Михайлівці.
Ну так русня не розгубилась і спрямувала зусилля у південному напрямку, на оточення району оборони Невельського. Про що і каже Мельник.
Третє але: русня просувається кожного дня, але сил на інтенсивне просування на декількох напрямках одночасно у неї вже немає. Обирається почергово то один, то інший напрямок. Решта - заходять там, де вдалось випалити все КАБами і артою впродовж тривалого часу.
"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."
Побачимо, як нахвалюваний вами Сирський, вирішить цю проблему.
Він щонайменше вводить в оману щодо уявної "стабілізації" ситуації, якої немає і близько.
Немає найгіршого варіанту, коли русня має стабільні просування у всіх напрямках атаки, в тому числі в напрямку стратегічно важливого Покровську.
П.С - він такий , і всі хто його цитують такі самі
Такі особи заслуговують на те, щоб ще відгрібати і відгрібати ....
- як же це так ?! Сили оборони України чисельно більші ніж кацапи , а звідки в них така перевага ?!
Як показав курвськ, русня може собі дозволити, і дозволяє, прикривати кордони рідкими строковиками. В той час як ми вимушені тримати бригади навпроти БРСР і пмр.
Далі, ви бачите успіхи русні на Півдні в районі Оріхова/Токмаку/Гуляйполя? Чи у Вовчанську? Чи на Краматорському напрямку? Чи може Часів Яр вже захопили і Торецьк дожовують?
От тому і починається про "перевагу вяетверо" ...