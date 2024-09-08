Киберспециалисты атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны, - ГУР. ВИДЕО

7 сентября 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в развитии объектов военной инфраструктуры России. Среди них - "СМКомплект ЭК", "КристЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "сметка.ру" и ряд других.

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Потерпел трудности в результате атаки и пропагандистский "Симферопольский форум".

В ГУР сообщили, что в результате кибероперции специалисты получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий.

Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты-разведчики разместили поздравления ко Дню Военной разведки Украины.

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