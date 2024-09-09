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ЕС планирует снять санкции с мамы Пригожина и российского экспилота Формулы-1 Мазепина, - СМИ

ЄС хоче зняти санкції з мами Пригожина

Послы ЕС на этой неделе планируют исключить мать покойного главаря ЧВК "Вагнер" Виолетту Пригожину и Никиту Мазепина из санкционного списка.

Об этом пишет Radio Free Europe, передает Цензор.НЕТ.

Несколько дипломатов заявили, что юридическая служба Евросоюза считает дела против этих россиян "слабыми".

Венгрия снова требует исключить ряд лиц из санкционного списка до того, чтобы одобрить продление ограничений.

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В то же время некоторые страны, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша считают, что ЕС должен перейти от шестимесячного продления санкций к ежегодному. Однако Венгрия выступает против этого.

Санкции ЕС продлевают каждые 6 месяцев единодушным консенсусом 27 государств-членов. Ближайший дедлайн - 15 сентября. Затем санкции будут согласовывать в марте 2025 года.

По данным издания Мазепин является бывшим пилотом Формулы-1 и сыном российского олигарха Дмитрия Мазепина. В начале 2024 года он выиграл дело в суде ЕС о снятии санкций. В прошлом году также выиграла суд мать Пригожина.

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Топ комментарии
+8
Який висновок? "мама не віновата що вихувала синочка людожером"
прецендент для кацапоїдних мамашок - воспітуйте далі людоедов
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09.09.2024 13:20
+3
Санкции с семьи Усамы-Бен-Ладена тоже снимите. И дайте им безвиз и вид на жительство. А то против них тоже нету доказательств. А вообще чего еще ожидать от етого сраного продажного Запада, где спокойно живут себе семьи даже терриристов ХАМАС и Хезболлы. Вкоторый раз уже убеждаюсь что все ети войнты и терроризм совершаются с молчаливого согласия и даже поддержки Запада.
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09.09.2024 13:19
+2
ынстинкт самрозбереження потроху полишає цивілізований світ.
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09.09.2024 13:32
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а шо такое? тяжело жить?
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09.09.2024 13:13 Ответить
Який висновок? "мама не віновата що вихувала синочка людожером"
прецендент для кацапоїдних мамашок - воспітуйте далі людоедов
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09.09.2024 13:20 Ответить
ынстинкт самрозбереження потроху полишає цивілізований світ.
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09.09.2024 13:32 Ответить
Це не Віолета, це Ривка чистої крові. Її фотографії не залишають сумнівів в цьому. Виховала сина -людожера в дусі Талмуду. Аякже, стількох гоїв Євгеній позбавив життя.
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09.09.2024 13:42 Ответить
з цією ******* не до мене. Я таке не лікую.
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09.09.2024 13:47 Ответить
Ви, того, поаккуратнєй з біографічними даними: якби ця "мамаша" не "хахлушка" часом ото сміху буде - Прігожин-Разін теж із наших ?

Виолетта Хохлова (такова девичья фамилия Пригожиной)
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09.09.2024 14:28 Ответить
Ваші це хто,ті шо за "паребріком".
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09.09.2024 14:53 Ответить
хахли-малороси живуть не за поребриком, нажаль, а поруч з вами, так що - дійсно наші
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09.09.2024 15:45 Ответить
Мазепін є колишнім пілотом Формули-1 bože spasi F1 ot etovo "pilota"
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09.09.2024 13:19 Ответить
Санкции с семьи Усамы-Бен-Ладена тоже снимите. И дайте им безвиз и вид на жительство. А то против них тоже нету доказательств. А вообще чего еще ожидать от етого сраного продажного Запада, где спокойно живут себе семьи даже терриристов ХАМАС и Хезболлы. Вкоторый раз уже убеждаюсь что все ети войнты и терроризм совершаются с молчаливого согласия и даже поддержки Запада.
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09.09.2024 13:19 Ответить
kacap , tebe ta kakoe delo do "сраного продажного Запада" sidi v svoem muhosranske
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09.09.2024 13:20 Ответить
- Гірасімаф, што с мамкай ?!!
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09.09.2024 13:26 Ответить
 
 