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ЄС планує зняти санкції з матері Пригожина та російського експілота Формули-1 Мазепіна, - ЗМІ

ЄС хоче зняти санкції з мами Пригожина

Посли ЄС цього тижня планують виключити матір покійного ватажка ПВК "Вагнер" Віолету Пригожину та Микиту Мазепіна із санкційного списку.

Про це пише Radio Free Europe, передає Цензор.НЕТ.

Кілька дипломатів заявили, що юридична служба Євросоюзу вважає справи проти цих росіян "слабкими".

Угорщина знову вимагає виключити низку осіб із санкційного списку до того, щоб схвалити продовження обмежень. 

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Водночас деякі країни, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Польща вважають, що ЄС повинен перейти від шестимісячного продовження санкцій до щорічного. Проте Угорщина виступає проти цього.

Санкції ЄС продовжують кожні 6 місяців одностайним консенсусом 27 держав-членів. Найближчий дедлайн - 15 вересня. Потім санкції погоджуватимуть у березні 2025 року.

За даними видання Мазепін є колишнім пілотом Формули-1 та сином російського олігарха Дмитра Мазепіна. На початку 2024 року він виграв справу в суді ЄС щодо зняття санкцій. Минулого року також виграла суд матір Пригожина.

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Топ коментарі
+8
Який висновок? "мама не віновата що вихувала синочка людожером"
прецендент для кацапоїдних мамашок - воспітуйте далі людоедов
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09.09.2024 13:20
+3
Санкции с семьи Усамы-Бен-Ладена тоже снимите. И дайте им безвиз и вид на жительство. А то против них тоже нету доказательств. А вообще чего еще ожидать от етого сраного продажного Запада, где спокойно живут себе семьи даже терриристов ХАМАС и Хезболлы. Вкоторый раз уже убеждаюсь что все ети войнты и терроризм совершаются с молчаливого согласия и даже поддержки Запада.
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09.09.2024 13:19
+2
ынстинкт самрозбереження потроху полишає цивілізований світ.
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09.09.2024 13:32
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а шо такое? тяжело жить?
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09.09.2024 13:13 Відповісти
Який висновок? "мама не віновата що вихувала синочка людожером"
прецендент для кацапоїдних мамашок - воспітуйте далі людоедов
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09.09.2024 13:20 Відповісти
ынстинкт самрозбереження потроху полишає цивілізований світ.
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09.09.2024 13:32 Відповісти
Це не Віолета, це Ривка чистої крові. Її фотографії не залишають сумнівів в цьому. Виховала сина -людожера в дусі Талмуду. Аякже, стількох гоїв Євгеній позбавив життя.
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09.09.2024 13:42 Відповісти
з цією ******* не до мене. Я таке не лікую.
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09.09.2024 13:47 Відповісти
Ви, того, поаккуратнєй з біографічними даними: якби ця "мамаша" не "хахлушка" часом ото сміху буде - Прігожин-Разін теж із наших ?

Виолетта Хохлова (такова девичья фамилия Пригожиной)
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09.09.2024 14:28 Відповісти
Ваші це хто,ті шо за "паребріком".
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09.09.2024 14:53 Відповісти
хахли-малороси живуть не за поребриком, нажаль, а поруч з вами, так що - дійсно наші
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09.09.2024 15:45 Відповісти
Мазепін є колишнім пілотом Формули-1 bože spasi F1 ot etovo "pilota"
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09.09.2024 13:19 Відповісти
Санкции с семьи Усамы-Бен-Ладена тоже снимите. И дайте им безвиз и вид на жительство. А то против них тоже нету доказательств. А вообще чего еще ожидать от етого сраного продажного Запада, где спокойно живут себе семьи даже терриристов ХАМАС и Хезболлы. Вкоторый раз уже убеждаюсь что все ети войнты и терроризм совершаются с молчаливого согласия и даже поддержки Запада.
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09.09.2024 13:19 Відповісти
kacap , tebe ta kakoe delo do "сраного продажного Запада" sidi v svoem muhosranske
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09.09.2024 13:20 Відповісти
- Гірасімаф, што с мамкай ?!!
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09.09.2024 13:26 Відповісти
 
 