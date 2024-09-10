Sony отменяет бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских пользователей

Компания Sony с ноября прекращает предоставлять бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских владельцев консолей PS4 и PS5.

Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовали "Игры на украинском" в соцсети X.

Отмечается, что последний ваучер бесплатного доступа будет погашен украинским игрокам в октябре.

С ноября Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для владельцев консолей PS4 и PS5 из Украины.



Она была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом от начала полномасштабного вторжения рф. Последний ваучер бесплатного доступа будет погашен... pic.twitter.com/1aasJd1WGI - Игры на украинском 🇺🇦 (@GamewayUA) September 9, 2024

Как пишет ain, Sony выборочно отменяла бесплатную подписку PS Plus. Некоторые пользователи начали получать подобные письма в августе. Другим подписку отменили еще в июне.

Как сообщалось, подписку PlayStation Plus отменили в знак солидарности с украинским игровым сообществом в конце марта 2022 года. Тогда же компания запустила украинскую локализацию PlayStation.