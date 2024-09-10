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Sony отменяет бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских пользователей

playstation

Компания Sony с ноября прекращает предоставлять бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских владельцев консолей PS4 и PS5.

Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовали "Игры на украинском" в соцсети X.

Отмечается, что последний ваучер бесплатного доступа будет погашен украинским игрокам в октябре.

С ноября Sony прекращает бесплатную подписку PlayStation Plus для владельцев консолей PS4 и PS5 из Украины.

Она была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом от начала полномасштабного вторжения рф. Последний ваучер бесплатного доступа будет погашен... pic.twitter.com/1aasJd1WGI

- Игры на украинском 🇺🇦 (@GamewayUA) September 9, 2024

Как пишет ain, Sony выборочно отменяла бесплатную подписку PS Plus. Некоторые пользователи начали получать подобные письма в августе. Другим подписку отменили еще в июне.

Как сообщалось, подписку PlayStation Plus отменили в знак солидарности с украинским игровым сообществом в конце марта 2022 года. Тогда же компания запустила украинскую локализацию PlayStation.
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то есть Sony на 3-й год войны уже не "солидарна с украинским игровым сообществом " ?
Может в Сони не знают, что война продолжается ?

Кстати многие западные компании в том или ином виде снова работают в стране-террористе.

Например, даже Майкрософт "вновь разрешила россиянам обновлять Windows и Office"

https://www.unian.net/techno/microsoft-rossiya-rossiyane-vnov-mogut-obnovlyat-windows-i-office-12634449.html
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10.09.2024 15:08 Ответить
Украинцам разве есть время играть компьютерные игры? Война в Украине уже закончилась?
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10.09.2024 17:49 Ответить
детский сад... игрушки в голове
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10.09.2024 18:52 Ответить
Спасибо компания Сони..за 2,5 года понимания и поддержку..в отличие от нашей власти.. которые обещали не повышать коммунальные услуги во время..и не повышать налоги..вы были с нами всё это время... спасибо за всё ..за игры ежемесячные..за прекрасную подборки игр ..которые я бесплатно играл всё это время... спасибо компания Сони..как только я свалю из этого нищего концлагеря...я снова буду с вами вместе..
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10.09.2024 20:50 Ответить
 
 