Сервис для создания сайтов Wix заблокирует доступ для россиян

Платформа для создания сайтов Wix заблокирует российским гражданам доступ к своим сервисам. Ограничения вступят в силу 12 сентября и коснутся как бесплатных, так и премиум-аккаунтов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает The Moscow Times.

Как сообщается, после блокировки все сайты, принадлежащие владельцу учетной записи, будут сняты с публикации.

При этом пользователи могут перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг, что позволит им продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев.

"Если вы не являетесь резидентом России и считаете, что на вас не должны распространяться новые правила, которые требуют от Wix прекратить предоставление услуг резидентам России, вы можете подать заявку на освобождение от них, предоставив доказательства своего нерезидентства", - сообщили в Wix.

Владельцы заблокированных аккаунтов, желающие обжаловать это решение, должны будут связаться с командой сопровождения Wix и предоставить "подробное объяснение" того, что они не являются резидентами РФ: "Предоставьте официальный документ, содержащий ваши имя и фамилию, включая информацию о том, что вы не являетесь резидентом России, а также подтверждающие документы за последние три месяца (например, свидетельство о регистрации, счета за коммунальные услуги, справку с места жительства)".

Процесс рассмотрения таких заявок может длиться несколько рабочих дней.

Кто еще ушел из России

Ранее о прекращении работы в России с 12 сентября заявил разработчик программного обеспечения для маркетологов Hubspot. Сервис отключит уже созданные в стране учетные записи и заблокирует доступ к своим услугам на ее территории. Поддержку приложений в российских версиях магазинов также приостановят.

9 сентября сервис по работе с заметками и базами данных Notion отключил доступ к учетным записям пользователей из России. Согласно сообщению, распространенному платформой в конце августа, прекращение работы на российской территории связано с санкциями. После введения ограничений пользователи из России потеряли доступ ко всем рабочим пространствам Notion. Кроме того, платформа прекратила регистрировать новых российских пользователей.

Кроме того, Google 9 сентября отключил в России облачный сервис BigQuery - масштабируемое хранилище для работы с Big Data. Платформа была запущена более 10 лет назад и используется для анализа и обработки больших массивов данных. Отключение не коснулось облачных сервисов Google Workspace и Google Cloud.

IT-санкции

В июне США расширили санкции против России, запретив предоставление ряда услуг в сфере информационных технологий. С 12 сентября будет запрещено предоставлять российской стороне IT-консалтинг, проектирование и IT-поддержку для программного обеспечения, используемого в управлении предприятиями, проектировании и производстве.

Запреты касаются как экспорта и реэкспорта услуг из США, так и поставки этих услуг любым связанным с США лицом, независимо от его местонахождения. Исключения предусмотрены только для компаний, находящихся под контролем граждан США.

Под новые санкции США попали около 300 физических и юридических лиц из России, Китая, Беларуси, ЮАР и других стран, которые помогают обходить ранее введенные против Москвы санкции.