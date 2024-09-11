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Утром россияне обстреляли Купянск из танка

Куп’янськ на Харківщині обстріляли з танка

Войска РФ 11 сентября утром из танка обстреляли Купянск Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки:

11 сентября

- 04:50 г. Купянск. Вследствие танкового обстрела горел бывший дом культуры.

10 сентября

- 16:40 г. Купянск. В результате удара БПЛА поврежден автомобиль.

- 17:55 Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горело здание зерносклада.

"На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Продолжается бой. На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отражены Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой", - добавил глава ОВА о ситуации на фронте.

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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мьі насили салдатам гуманитарку ... курск сопли пускает
https://youtu.be/tz4tKoyordM?t=1687
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11.09.2024 08:45 Ответить
Було 20 км а вже під Куп"янськом - сунуця
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11.09.2024 08:50 Ответить
Що за новина? Подивився на карту бойових дій - мінімальна відстань від крайніх рашистських позицій до околиць Куп'янська - 8 кілометрів! Як їх міг обстріляти танк - хз! Це могло бути лише у випадку значного просування рашистів у бік цього міста - на відстань польоту танкового снаряду - до 5 км!
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11.09.2024 10:03 Ответить
Я теж не розумію, як це взагалі стало можливо
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11.09.2024 12:01 Ответить
Може САУ ?
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11.09.2024 12:43 Ответить
 
 