Утром россияне обстреляли Купянск из танка

Войска РФ 11 сентября утром из танка обстреляли Купянск Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки:

11 сентября

- 04:50 г. Купянск. Вследствие танкового обстрела горел бывший дом культуры.

10 сентября

- 16:40 г. Купянск. В результате удара БПЛА поврежден автомобиль.

- 17:55 Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрела горело здание зерносклада.

"На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Продолжается бой. На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отражены Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой", - добавил глава ОВА о ситуации на фронте.