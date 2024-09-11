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Новини
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Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ із танка

Куп’янськ на Харківщині обстріляли з танка

Війська РФ 11 вересня зранку з танка обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів про обстріли Харківщини за добу:

11 вересня

- 04:50 м. Куп'янськ. Внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури.

10 вересня

- 16:40 м. Куп‘янськ. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено автомобіль.

- 17:55 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла будівля зерноскладу.

"На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій.  На Куп’янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Десять атак відбито Силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової", - додав очільник ОВА про ситуацію на фронті.

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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мьі насили салдатам гуманитарку ... курск сопли пускает
https://youtu.be/tz4tKoyordM?t=1687
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11.09.2024 08:45 Відповісти
Було 20 км а вже під Куп"янськом - сунуця
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11.09.2024 08:50 Відповісти
Що за новина? Подивився на карту бойових дій - мінімальна відстань від крайніх рашистських позицій до околиць Куп'янська - 8 кілометрів! Як їх міг обстріляти танк - хз! Це могло бути лише у випадку значного просування рашистів у бік цього міста - на відстань польоту танкового снаряду - до 5 км!
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11.09.2024 10:03 Відповісти
Я теж не розумію, як це взагалі стало можливо
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11.09.2024 12:01 Відповісти
Може САУ ?
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11.09.2024 12:43 Відповісти
 
 