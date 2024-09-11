Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ із танка

Війська РФ 11 вересня зранку з танка обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів про обстріли Харківщини за добу:

11 вересня

- 04:50 м. Куп'янськ. Внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури.

10 вересня

- 16:40 м. Куп‘янськ. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено автомобіль.

- 17:55 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла будівля зерноскладу.

"На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій. На Куп’янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Десять атак відбито Силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової", - додав очільник ОВА про ситуацію на фронті.