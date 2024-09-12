В Харькове Полиция охраны переплатила за горючее несколько миллионов гривен

Управление полиции охраны в Харьковской области приобрело топливо по завышенным ценам.

Об этом стало известно из данных системы "Prozorro", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroоm.

Так, 22 мая правоохранители заключили с ООО "Инкам Финанс" прямой договор на поставку до конца года 186 тысяч литров дизеля и 269 тысяч литров бензина А-95 в топливных карточках. За такое количество топлива областное Управление полиции охраны согласилось заплатить 25 миллионов гривен. Но более интересна не общая сумма, а заложенные в расчетах цены.

Так, литр дизеля продавец оценил в 57,99 гривен, а литр бензина марки А-95 - в 59,99. ООО "Инкам Финанс" - компания, продающая топливо брендов "Авиас" и ANP. Отметим, что даже сейчас цены на этих АЗС значительно ниже тех, которые указаны в договоре. Например, обычному покупателю литр дизеля обойдется в 50,99 гривен, а такое же количество "пятерки" - в 55,89. То есть, за всю партию Управление полиции охраны переплатило более 2 миллионов гривен - и без учета скидки на опте. Списать эту разницу на стоимость доставки горючего нельзя: по условиям тендера, правоохранители будут сами заправляться по карточкам на АЗС "Авиас" и ANP (их перечень есть в документах).





Стоимость дизеля и бензина А-95 на АЗС "ANP" в Харьковской области в мае (по данным портала Carta.ua)

Стоимость топлива на АЗС "ANP" в Харькове на сегодняшний день

В распоряжении издания Newsroom оказались оба официальных письма поставщику с предложением уменьшить стоимость горючего. У них - один и тот же исходный номер 1356/43/40/04-2024, но - совершенно разное содержание. Так, вторая версия документа подписана заместителем начальника УПО Александром Колобовым, а в тексте - нет конкретных предложений по уменьшению стоимости горючего, только предупреждение о том, что условия договора теоретически могут быть пересмотрены. Еще одно отличие: если первое письмо кроме Фоменко подписали еще пять человек, то второе - только его заместитель.





Похоже, что в конце концов стороны смогли прийти к согласию, потому что уже 31 мая поставщик получил первые 5,3 миллиона гривен за 60 тысяч литров бензина и 20 тысяч литров дизеля по завышенным ценам. Что интересно, даже сейчас другим покупателям "Инкам Финанс" продает топливо значительно дешевле. Например, полтавское КП в конце августа заплатило за литр А-95 52 гривны, а Радсадовский сельсовет Николаевской области - 53 гривны.

Облуправление полиции продолжило закупать топливо по завышенным ценам: один из последних платежей был сделан 27 августа.







Счета за топливо, которое Управление полиции охраны в Харьковской области приобрело у ООО "Инкам Финанс"

Newsroоm обратился за комментарием к начальнику облуправления полиции охраны Артему Фоменко, однако он отказался от объяснений, переадресовав обращение в пресс-службу.

Справа - начальник Управления полиции охраны в Харьковской области Артем Фоменко

Представитель ООО "Инкам Финанс" Виктор Тареев также отказался от комментариев, заявив, что эти финансово-экономические вопросы касаются исключительно двух сторон. Однако подчеркнул, что прописанная в соглашении цена топлива - до конца года с учетом возможного подорожания.

Правда, этот аргумент не выдерживает проверки. Например, упомянутый ранее договор с полтавским КП также рассчитан до конца года. Тем не менее, предприятие, которое приобрело всего 50 тысяч литров А-95, смогло получить значительно лучшую цену, чем харьковские правоохранители, купившие 269 тысяч литров (без учета дизеля). Были ли основания для такой переплаты, теперь должны выяснить профильные правоохранительные органы.