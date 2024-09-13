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рождаемость (94) смертность (268) Украина (44294) ЦРУ (198)

В Украине самый высокий уровень смертности в мире, - ЦРУ. ИНФОГРАФИКА

Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире и самым низким показателем рождаемости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют последние данные из отчетов ЦРУ об уровне смертности и рождаемости в мире.

Согласно отчету, уровень смертности в Украине сейчас составляет 18,6 на 1000 человек - это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Вторая по смертности страна - Литва - имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия с показателем 14,9 смерти на тысячу человек.

Наименьший уровень смертности - в Катаре с показателем 1,4 смерти на 1000 человек.

Статистика смертей

По уровню рождаемости Украина занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.

На предпоследней позиции по рождаемости оказалось французское владение Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождения на 1000 человек.

Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождения на 1000 человек.

Статистика народжуваності у країнах від ЦРУ

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Топ комментарии
+53
Бо геноцид. Зовнішній від кацапів і внутрішній від зелених покидьків. Навіть якщо нація переживе цю війну, вона буде послаблена і травмована на десятиліття і хз, чи колись повністю відновиться. Здобули.
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13.09.2024 10:07
+47
потрібно терміново створювати Міністерство народжуваності!
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13.09.2024 10:08
+46
всі ознаки геноциду і знищення українського народу і України.
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13.09.2024 10:00
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А керівництву пох..., вони ж не українці
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13.09.2024 21:12 Ответить
Особливо, після другого туру виборів у 2019 році!!
Баканов з Разумковим і богданом, можуть підтвердити з отою дивною істотою у скафандрі, що була у Нових Санджарах …
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13.09.2024 21:23 Ответить
Хай би вони не *******, найвищий рівень смертності в Африці!
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13.09.2024 21:48 Ответить
Дурне, в них приріст спокійно це компенсує. В Україні рівень народжуваності найнижчий в світі.
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13.09.2024 22:20 Ответить
Вкид якійсь
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13.09.2024 23:06 Ответить
Особисто я не хочу заводити дітей, оскільки, за українським законодавством, моїх дітей, у випадку розлучення з їхньою матір'ю, в мене відберуть і призначать принизливі аліменти. На моє бажання виховувати власну дитину і піклуватись про неї, жоден український суд не зверне ніякої уваги.
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13.09.2024 23:12 Ответить
тоді замовте сурогате материнство і ваша дитина буде цілком і нероздільно вашою
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14.09.2024 03:23 Ответить
може просто ти нахер кому всрався?
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14.09.2024 09:37 Ответить
В Америке при разводе при обоюдном сргласии развода(никто не попадался на измене)-ребенка отдают тому ролдителю у кого больше доход. Государство не интересует хзотелки родителей,государство оставляет ребенка тому кто более лучше сможет обеспеить ему воспитание и КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. А это может сделать родитель с деньгами.. Часто оставляют детей у отца а мама имеет право видется и проволдить с детем достаточное количество времени
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14.09.2024 12:56 Ответить
який ідіотизм, такий закон
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14.09.2024 15:32 Ответить
ЦРУ - дятли, які не знають, що під час війни смертність підвищується, а народжуваність знижується? Вони кажуть що вода мокра, а сніг холодний. Тепер ясно, чому вони вважали, що Україна впаде за 3 дні - вони ідіоти.
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14.09.2024 00:54 Ответить
Ідіот - це ти...а ЦРУ лише констатує факти обі"хужє нє будєт"...
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14.09.2024 18:52 Ответить
Потужна перемога.
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14.09.2024 04:46 Ответить
Це срана масонська маніпуляція
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14.09.2024 09:36 Ответить
ну, хоч у чомусь перші
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14.09.2024 11:52 Ответить
В Украине война и люди гибнут в том числе от стресса,от невозможности вовремя получить лекарства и медпомощ. А не только от оружитя. неудивительно что самый высокий уровень смертности. Удивительно было-бы если-бы это было не так
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14.09.2024 12:52 Ответить
Что за истерика по поводу уровня смертности в Украине? На кацапскую ИПСО очень похоже: все кацапские говнопомойки визжат от радости и массово публикуют эту "сенсацию"...

А почему про Литву никто не визжит и не пишет?

Литва - мирная благополучная страна, которая уже 30 лет подряд получает огромную финансовую помощь от Евросоюза, но занимает 2-ое место в мире по уровню смертности.

Почему никто не визжит, что "в Литве усё пропало ! "

Сербия - развитая страна, расположенная в прекрасном тёплом климате, 30 лет нет никакой войны, но по уровню смертности занимает 3-е место в мире.
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15.09.2024 09:17 Ответить
еще годик другой повоюем и украинцев не останется, к чему стремится власть кагала
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14.09.2024 21:31 Ответить
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