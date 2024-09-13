В Украине самый высокий уровень смертности в мире, - ЦРУ. ИНФОГРАФИКА
Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире и самым низким показателем рождаемости.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют последние данные из отчетов ЦРУ об уровне смертности и рождаемости в мире.
Согласно отчету, уровень смертности в Украине сейчас составляет 18,6 на 1000 человек - это самый высокий показатель среди всех стран мира.
Вторая по смертности страна - Литва - имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия с показателем 14,9 смерти на тысячу человек.
Наименьший уровень смертности - в Катаре с показателем 1,4 смерти на 1000 человек.
По уровню рождаемости Украина занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.
На предпоследней позиции по рождаемости оказалось французское владение Сен-Пьер и Микелон с показателем 6,4 рождения на 1000 человек.
Лидером по рождаемости в мире стал Нигер с показателем 46,6 рождения на 1000 человек.
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А почему про Литву никто не визжит и не пишет?
Литва - мирная благополучная страна, которая уже 30 лет подряд получает огромную финансовую помощь от Евросоюза, но занимает 2-ое место в мире по уровню смертности.
Почему никто не визжит, что "в Литве усё пропало ! "
Сербия - развитая страна, расположенная в прекрасном тёплом климате, 30 лет нет никакой войны, но по уровню смертности занимает 3-е место в мире.