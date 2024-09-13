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народжуваність (64) смертність (194) Україна (5684) ЦРУ (132)

В Україні найвищий рівень смертності у світі, - ЦРУ. ІНФОГРАФІКА

Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать останні дані зі звітів ЦРУ про рівень смертності та народжуваності у світі.

Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні наразі становить 18,6 на 1000 осіб - це найвищий показник серед усіх країн світу.

Друга за смертністю країна - Литва - має смертність на рівні 15,02 смертей на 1000 осіб. Третє місце посідає Сербія з показником 14,9 смерті на тисячу осіб.

Найменший рівень смертності – у Катарі з показником 1,4 смерті на 1000 осіб.

Статистика смертей

За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людей.

На передостанній позиції за народжуваністю опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народження на 1000 осіб.

Лідером за народжуваністю у світі став Нігер з показником 46,6 народження на 1000 людей.

Статистика народжуваності у країнах від ЦРУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+53
Бо геноцид. Зовнішній від кацапів і внутрішній від зелених покидьків. Навіть якщо нація переживе цю війну, вона буде послаблена і травмована на десятиліття і хз, чи колись повністю відновиться. Здобули.
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13.09.2024 10:07
+47
потрібно терміново створювати Міністерство народжуваності!
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13.09.2024 10:08
+46
всі ознаки геноциду і знищення українського народу і України.
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13.09.2024 10:00
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А керівництву пох..., вони ж не українці
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13.09.2024 21:12 Відповісти
Особливо, після другого туру виборів у 2019 році!!
Баканов з Разумковим і богданом, можуть підтвердити з отою дивною істотою у скафандрі, що була у Нових Санджарах …
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13.09.2024 21:23 Відповісти
Хай би вони не *******, найвищий рівень смертності в Африці!
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13.09.2024 21:48 Відповісти
Дурне, в них приріст спокійно це компенсує. В Україні рівень народжуваності найнижчий в світі.
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13.09.2024 22:20 Відповісти
Вкид якійсь
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13.09.2024 23:06 Відповісти
Особисто я не хочу заводити дітей, оскільки, за українським законодавством, моїх дітей, у випадку розлучення з їхньою матір'ю, в мене відберуть і призначать принизливі аліменти. На моє бажання виховувати власну дитину і піклуватись про неї, жоден український суд не зверне ніякої уваги.
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13.09.2024 23:12 Відповісти
тоді замовте сурогате материнство і ваша дитина буде цілком і нероздільно вашою
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14.09.2024 03:23 Відповісти
може просто ти нахер кому всрався?
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14.09.2024 09:37 Відповісти
В Америке при разводе при обоюдном сргласии развода(никто не попадался на измене)-ребенка отдают тому ролдителю у кого больше доход. Государство не интересует хзотелки родителей,государство оставляет ребенка тому кто более лучше сможет обеспеить ему воспитание и КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. А это может сделать родитель с деньгами.. Часто оставляют детей у отца а мама имеет право видется и проволдить с детем достаточное количество времени
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14.09.2024 12:56 Відповісти
який ідіотизм, такий закон
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14.09.2024 15:32 Відповісти
ЦРУ - дятли, які не знають, що під час війни смертність підвищується, а народжуваність знижується? Вони кажуть що вода мокра, а сніг холодний. Тепер ясно, чому вони вважали, що Україна впаде за 3 дні - вони ідіоти.
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14.09.2024 00:54 Відповісти
Ідіот - це ти...а ЦРУ лише констатує факти обі"хужє нє будєт"...
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14.09.2024 18:52 Відповісти
Потужна перемога.
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14.09.2024 04:46 Відповісти
Це срана масонська маніпуляція
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14.09.2024 09:36 Відповісти
ну, хоч у чомусь перші
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14.09.2024 11:52 Відповісти
В Украине война и люди гибнут в том числе от стресса,от невозможности вовремя получить лекарства и медпомощ. А не только от оружитя. неудивительно что самый высокий уровень смертности. Удивительно было-бы если-бы это было не так
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14.09.2024 12:52 Відповісти
Что за истерика по поводу уровня смертности в Украине? На кацапскую ИПСО очень похоже: все кацапские говнопомойки визжат от радости и массово публикуют эту "сенсацию"...

А почему про Литву никто не визжит и не пишет?

Литва - мирная благополучная страна, которая уже 30 лет подряд получает огромную финансовую помощь от Евросоюза, но занимает 2-ое место в мире по уровню смертности.

Почему никто не визжит, что "в Литве усё пропало ! "

Сербия - развитая страна, расположенная в прекрасном тёплом климате, 30 лет нет никакой войны, но по уровню смертности занимает 3-е место в мире.
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15.09.2024 09:17 Відповісти
еще годик другой повоюем и украинцев не останется, к чему стремится власть кагала
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14.09.2024 21:31 Відповісти
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