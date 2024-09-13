В Україні найвищий рівень смертності у світі, - ЦРУ. ІНФОГРАФІКА
Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать останні дані зі звітів ЦРУ про рівень смертності та народжуваності у світі.
Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні наразі становить 18,6 на 1000 осіб - це найвищий показник серед усіх країн світу.
Друга за смертністю країна - Литва - має смертність на рівні 15,02 смертей на 1000 осіб. Третє місце посідає Сербія з показником 14,9 смерті на тисячу осіб.
Найменший рівень смертності – у Катарі з показником 1,4 смерті на 1000 осіб.
За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людей.
На передостанній позиції за народжуваністю опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народження на 1000 осіб.
Лідером за народжуваністю у світі став Нігер з показником 46,6 народження на 1000 людей.
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А почему про Литву никто не визжит и не пишет?
Литва - мирная благополучная страна, которая уже 30 лет подряд получает огромную финансовую помощь от Евросоюза, но занимает 2-ое место в мире по уровню смертности.
Почему никто не визжит, что "в Литве усё пропало ! "
Сербия - развитая страна, расположенная в прекрасном тёплом климате, 30 лет нет никакой войны, но по уровню смертности занимает 3-е место в мире.