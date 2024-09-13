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Роботизированные системы помогут сократить вдвое количество людей на линии фронта, - Минцифры

Роботизовані системи допоможуть вдвічі скоротити кількість людей на фронті

Сейчас в Украине тестируют концепт, который позволит заменить людей на линии фронта роботизированными устройствами.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже тестируем на полигонах концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого соприкосновения. По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно примерно 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем минирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30", - объяснил он.

По словам Борнякова, сектор defense tech в Украине с началом полномасштабного вторжения начал стремительное развитие, преимущественно благодаря частному бизнесу.

В начале 2022 года в Украине было всего три производителя дронов, на сегодня эта цифра составляет около 700. Два года назад средства РЭБ изготавливали 7 производителей, сегодня их более 120. Уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования.

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Топ комментарии
+2
І де ми стільки деталей для роботів візьмемо? Та грошей, враховуючи крадівництво.
А інженерів та майстрів для їх виготовлення?
І русня теж на місці не сидить, і Китай у них під боком.
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13.09.2024 11:28
+2
Ага - "війна у смартфоні" ?

Зелені недоумки судомно намагаються відсутність мізків замаскувати смартфонами.
Дарма.
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13.09.2024 11:31
+2
Було б добре - потрібно мільиони роботів
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13.09.2024 11:47
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Правила форума Совет форумчан
І де ми стільки деталей для роботів візьмемо? Та грошей, враховуючи крадівництво.
А інженерів та майстрів для їх виготовлення?
І русня теж на місці не сидить, і Китай у них під боком.
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13.09.2024 11:28 Ответить
Скажи краще де ти візьмеш нових солдатів?
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13.09.2024 13:36 Ответить
Віина роботів? - світ іде до цього
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13.09.2024 11:30 Ответить
Ну от нехай собі роботи і воюють
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13.09.2024 11:44 Ответить
Було б добре - потрібно мільиони роботів
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13.09.2024 11:47 Ответить
Ага - "війна у смартфоні" ?

Зелені недоумки судомно намагаються відсутність мізків замаскувати смартфонами.
Дарма.
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13.09.2024 11:31 Ответить
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13.09.2024 11:32 Ответить
а самому на передок не? тіпа супер підготовлений чувак
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13.09.2024 12:07 Ответить
Може, хто підкаже, де тут на Цензорі стаття періоду раннього зєлі, де нас переконували, що звільнення Донбасу - це справа наших дітей та керованих ними роботів, а нам треба розслабитись.
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13.09.2024 11:32 Ответить
Кількість людей в окопах треба не зменшувати а збільшувати. Тому лінії оборони і рвуться.
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13.09.2024 11:40 Ответить
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13.09.2024 11:51 Ответить
який потужний стротєх.
одразу видно що з Європки пише - звідти все краще видно
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13.09.2024 13:37 Ответить
Дебіли у всій красі - наладьте гандоні виробництво протипехотних мін, від яких мабуть процентів 30 втрат у нас! І, *****, хоч найміть у консультанті за великі гроші того ж Суровікіна - може хоч віе навчить вас будувати стратегічну оборону!
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13.09.2024 11:45 Ответить
К суровікіну на додаток треба заводи, що невпинно і у фантастичній кількості штампують міни всіх типів.
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13.09.2024 16:09 Ответить
А хФедоров? Це його ''парафія'' піарити такі речі, ну і заодно і себе коханого
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13.09.2024 11:51 Ответить
Це мільон дронів від лідора?
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13.09.2024 11:55 Ответить
Ви реально дебіли, чи прикидаєтесь?
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13.09.2024 12:59 Ответить
 
 