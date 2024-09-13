Роботизовані системи допоможуть скоротити вдвічі кількість людей на лінії фронту, - Мінцифри

Наразі в Україні тестують концепт, який дозволить замінити людей на лінії фронту роботизованими пристроями.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дозволить замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. За рахунок безпілотних систем, роботизованих систем замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", - пояснив він.

За словами Борнякова, сектор defense tech в Україні з початком повномасштабного вторгнення почав стрімкий розвиток, переважно завдяки приватному бізнесу.

На початку 2022 року в Україні було лише три виробники дронів, на сьогодні ця цифра складає близько 700. Два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Вже є десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.

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