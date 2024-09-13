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Роботизовані системи допоможуть скоротити вдвічі кількість людей на лінії фронту, - Мінцифри

Роботизовані системи допоможуть вдвічі скоротити кількість людей на фронті

Наразі в Україні тестують концепт, який дозволить замінити людей на лінії фронту роботизованими пристроями.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дозволить замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. За рахунок безпілотних систем, роботизованих систем замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", - пояснив він.

За словами Борнякова, сектор defense tech в Україні з початком повномасштабного вторгнення почав стрімкий розвиток, переважно завдяки приватному бізнесу.

На початку 2022 року в Україні було лише три виробники дронів, на сьогодні ця цифра складає близько 700. Два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Вже є десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.

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Топ коментарі
+2
І де ми стільки деталей для роботів візьмемо? Та грошей, враховуючи крадівництво.
А інженерів та майстрів для їх виготовлення?
І русня теж на місці не сидить, і Китай у них під боком.
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13.09.2024 11:28
+2
Ага - "війна у смартфоні" ?

Зелені недоумки судомно намагаються відсутність мізків замаскувати смартфонами.
Дарма.
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13.09.2024 11:31
+2
Було б добре - потрібно мільиони роботів
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13.09.2024 11:47
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І де ми стільки деталей для роботів візьмемо? Та грошей, враховуючи крадівництво.
А інженерів та майстрів для їх виготовлення?
І русня теж на місці не сидить, і Китай у них під боком.
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13.09.2024 11:28 Відповісти
Скажи краще де ти візьмеш нових солдатів?
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13.09.2024 13:36 Відповісти
Віина роботів? - світ іде до цього
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13.09.2024 11:30 Відповісти
Ну от нехай собі роботи і воюють
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13.09.2024 11:44 Відповісти
Було б добре - потрібно мільиони роботів
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13.09.2024 11:47 Відповісти
Ага - "війна у смартфоні" ?

Зелені недоумки судомно намагаються відсутність мізків замаскувати смартфонами.
Дарма.
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13.09.2024 11:31 Відповісти
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13.09.2024 11:32 Відповісти
а самому на передок не? тіпа супер підготовлений чувак
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13.09.2024 12:07 Відповісти
Може, хто підкаже, де тут на Цензорі стаття періоду раннього зєлі, де нас переконували, що звільнення Донбасу - це справа наших дітей та керованих ними роботів, а нам треба розслабитись.
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13.09.2024 11:32 Відповісти
Кількість людей в окопах треба не зменшувати а збільшувати. Тому лінії оборони і рвуться.
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13.09.2024 11:40 Відповісти
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13.09.2024 11:51 Відповісти
який потужний стротєх.
одразу видно що з Європки пише - звідти все краще видно
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13.09.2024 13:37 Відповісти
Дебіли у всій красі - наладьте гандоні виробництво протипехотних мін, від яких мабуть процентів 30 втрат у нас! І, *****, хоч найміть у консультанті за великі гроші того ж Суровікіна - може хоч віе навчить вас будувати стратегічну оборону!
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13.09.2024 11:45 Відповісти
К суровікіну на додаток треба заводи, що невпинно і у фантастичній кількості штампують міни всіх типів.
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13.09.2024 16:09 Відповісти
А хФедоров? Це його ''парафія'' піарити такі речі, ну і заодно і себе коханого
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13.09.2024 11:51 Відповісти
Це мільон дронів від лідора?
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13.09.2024 11:55 Відповісти
Ви реально дебіли, чи прикидаєтесь?
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13.09.2024 12:59 Відповісти
 
 