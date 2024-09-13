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прибыль (95) экономика (3803) горючее (14)

Вопрос к налоговой: сколько это издевательство и грабеж страны будет продолжаться? – эксперт о низкой уплате налога на прибыль некоторых заправок

Заправки і сплата податку на прибуток

БРСМ-Нафта, Мотто и VST заплатили не более 4 коп. налога на прибыль на литр топлива. Эти 3 сети АЗС возглавили налоговый антирейтинг ІІ квартала.

БРСМ-Нафта, Мотто и VST заплатили не больше 4 коп. налога на прибыль на литр горючего. Эти 3 сети АЗС возглавили налоговый антирейтинг ІІ квартала. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в фейсбуке эксперт рынка топлива, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"БРСМ – 13% в продажах и 0,7% в уплате налога на прибыль и 3,2% в общей уплате налогов. 3 (три) копейки НнП (налог на прибыль, - ред.) с литра! Даже больше БРСМ с литра заплатили МОТТО и VST (4 и 3 коп./л НнП соответственно). Втроем они "возглавили" налоговый антирейтинг ІІ квартала", – отметил эксперт.

Это, по мнению Куюна, вызывает вопросы к налоговой.

"Ешьте, уважаемые граждане воюющей страны! Вопрос к налоговой: сколько это издевательство и грабеж страны еще будет продолжаться?" – написал он.

Эксперт поддержал введение авансовой уплаты налога на прибыль АЗС.

"Поддерживал, а теперь еще больше поддерживаю введение авансовой уплаты налога на прибыль с АЗС, которая рассматривается в пакете мер по наполнению бюджета. Хотя и считаю, что для сетей с высокой реализацией можно было бы впаять и вдвое больше", – подытожил Куюн.

Как сообщалось ранее, в антирейтинг плательщиков налога с прибыли между сетями АЗС по итогам 2023 года вошли БРСМ-Нафта, VST, МОТТО, Shell и AMIC. Эти сети задекларировали в десять с лишним раз меньше прибыли на литр проданного горючего, чем лидеры.
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(з осудженням):
Треба дбати про примноження панського добра!
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13.09.2024 16:49 Ответить
Якщо вони поповнюють чорну касу зелених ригів то податкова проти Офісу не попре...
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13.09.2024 16:50 Ответить
Мабуть єрмаківська годівничка?
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13.09.2024 17:01 Ответить
Гетманцеву простіше скубти пересічних вкраїнчиків, ніжвеликий бізнес. Впевнений що майже кожна ця мережа належить якомусь підблатованому або депутатішкє, і Данила ссить на них перевірки надсилати.
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13.09.2024 17:11 Ответить
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13.09.2024 17:25 Ответить
Полгода назад были статьи, какое херовое топливо на этих заправках. Теперь продавцы хот-догов репетуют что на заправках не платят налоги. Мда ...
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13.09.2024 18:04 Ответить
Напевно заосять данину в ОП і податкову
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13.09.2024 22:12 Ответить
БРСМ має найнижчі ціни на пальне, відповідно й прибуток з літра найнижчий. Тобто тема не розкрита, принаймні цим "експертом"
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14.09.2024 12:37 Ответить
 
 