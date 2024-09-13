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прибуток (1825) економіка (913) пальне (34)

Питання до податкової: скільки це знущання і грабунок країни триватиме? – експерт про низьку сплату податку на прибуток деяких заправок

Заправки і сплата податку на прибуток

БРСМ-Нафта, Мотто та VST заплатили не більше 4 коп. податку на прибуток на літр пального. Ці 3 мережі АЗС очолили податковий антирейтинг ІІ кварталу.

Як передає Цензор.НЕТ,  про це написав на своїй сторінці у фейсбуці експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"БРСМ – 13% у продажах й 0,7% у сплаті податку на прибуток та 3,2% у загальній сплаті податків. 3 (три) копійки ПнП (податок на прибуток, - ред.)з літра! Навіть більше БРСМ з літра заплатили МОТТО й VST (4 й 3 коп./л ПнП відповідно). Втрьох вони "очолили" податковий антирейтинг ІІ кварталу", – зазначив експерт.

Це, на думку Куюна, викликає питання до податкової.

"Їжте, шановні громадяни воюючої країни! Питання до податкової: скільки це знущання і грабунок країни ще триватиме?" – написав він.

Експерт підтримав запровадження авансової сплати податку на прибуток АЗС.

"Підтримував, а тепер ще більше підтримую запровадження авансової сплати податку на прибуток з АЗС, яка розглядається в пакеті заходів по наповненню бюджету. Хоча й вважаю, що для мереж з високою реалізацією можна було б впаяти й удвічі більше", – підсумував Куюн.

Як повідомлялося раніше, до антирейтингу платників податків з прибутку поміж мереж АЗС за підсумками 2023 року увійшли БРСМ-Нафта, VST, МОТТО, Shell та AMIC. Ці мережі задекларували прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів.

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(з осудженням):
Треба дбати про примноження панського добра!
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13.09.2024 16:49 Відповісти
Якщо вони поповнюють чорну касу зелених ригів то податкова проти Офісу не попре...
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13.09.2024 16:50 Відповісти
Мабуть єрмаківська годівничка?
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13.09.2024 17:01 Відповісти
Гетманцеву простіше скубти пересічних вкраїнчиків, ніжвеликий бізнес. Впевнений що майже кожна ця мережа належить якомусь підблатованому або депутатішкє, і Данила ссить на них перевірки надсилати.
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13.09.2024 17:11 Відповісти
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13.09.2024 17:25 Відповісти
Полгода назад были статьи, какое херовое топливо на этих заправках. Теперь продавцы хот-догов репетуют что на заправках не платят налоги. Мда ...
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13.09.2024 18:04 Відповісти
Напевно заосять данину в ОП і податкову
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13.09.2024 22:12 Відповісти
БРСМ має найнижчі ціни на пальне, відповідно й прибуток з літра найнижчий. Тобто тема не розкрита, принаймні цим "експертом"
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14.09.2024 12:37 Відповісти
 
 